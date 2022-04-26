Россиянам рассказали об опасности весенних пробежек Россиян-любителей бега предупредили о проснувшихся клещах и собаках

С наступлением весны любителям бега стоит ответственно подходить к выбору одежды из-за обманчивой температуры, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов. Он напомнил, что весной физкультурников может поджидать опасность в виде клещей и бегающих собак и посоветовал «осматривать себя после тренировки и не бегать слишком решительно по зарослям у водоёмов».

Как кто-то долго привыкает к бегу по первому морозу, так кому-то может быть трудно на пробежке в первые довольно тёплые деньки, хотя казалось бы, что на улице отнюдь не летняя жара. Однако в таком случае будет кстати взятая с собой бутылочка воды, даже если в момент начала пробежки ещё довольно прохладно. На финише своей часовой (или даже больше) беговой прогулки вы скажете себе спасибо. Так как весной погода переменчивая, одеваться на пробежку лучше так, чтобы, если в процессе сильно потеплеет, вам было что с себя снять и потом куда-то это деть. В такие моменты выручает беговой рюкзак или можно ветровку повязать на пояс, — отметил Гаврилов.

Он добавил, что весенне-летняя пора — «прекрасное время как для начала своей беговой жизни, так и для её развития, можно вставать ранним утром и встречать новый день на бегу, заряжаясь солнечной энергией, можно бегать и вечером, на сон грядущий, на закате, только не после плотного ужина и не слишком близко к отбою».

Ранее стало известно, что в РФ начался сезон клещей, заявили отечественные эпидемиологи. В разных регионах зафиксированы 300 случаев укусов. Всего же в России к врачу обращаются свыше двух тысяч жертв клещей ежегодно. Больше всего подвержены риску жители Московского региона. Последствия самые разные — от безобидного шелушения кожи до инвалидности и даже смерти. Однако не стоит бояться выходить из дома, важно знать, как себя вести до укуса, во время и после. Редакция NEWS.ru рассказала о том, как распознать клеща, защититься от него, какие симптомы вытекают из контакта с ним и что нужно делать после укуса.