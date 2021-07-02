«Реальность поплыла»: россиянин раскрыл детали поездки в Лос-Анджелес

Россиянин Максим Тимохин, чья кругосветка продолжается с апреля 2019-го, поделился с NEWS.ru впечатлениями от поездки по США, где находится с марта 2021-го. Путешественник отметил, что в Лос-Анджелесе, например, его старые представления о мире «разлетелись на куски», а реальность «поплыла».

Турист добавил, что в мегаполисе, известном как Город ангелов, уникальная атмосфера, а жители — словно с другой планеты, да и сам штат Калифорния — энергетически очень сильное место.

Достаточно приехать сюда (в Калифорнию. — NEWS.ru) один раз, чтобы это прочувствовать. Думаю, не случайно здесь образовалась Кремниевая долина и Голливуд. Здесь стоит посетить такие культовые места, как Беверли-хиллз, Голливудские холмы, Аллею славы, киностудию Universal, пляж Venice, — отметил Тимохин.

В Штаты его пригласил друг, с которым он жил в одном доме в родном Курске. Знакомый уехал в США 12 лет назад. И с тех пор приятели не виделись. Россиянин также посетил Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, стал слушателем колледжа в штате Нью-Джерси, побывал в горном штате Колорадо и прокатился на автомобиле по живописному шоссе №1 на Западном побережье Штатов.

Максим рассказал и про то, как оказался буквально заперт в Аргентине во время COVID-локдауна. В одном только городе Мендоса ему пришлось провести девять месяцев. И не только из-за инфекции. К испытаниям добавился тяжёлый недуг: он заразился лихорадкой денге, когда хотел отправиться в Чили, и «провалялся в кровати в полубредовом состоянии» несколько дней.

После открытия границ россиянин отправился в перуанский город Пукальпа — поселение индейцев, где в сезон дождей размывает и затапливает дороги, поэтому перемещаться можно только на лодке по притокам Амазонки, а шаманы пьют отвар из местных растений — лиан и кактусов — во время специальных церемоний. Об этом и о поездке в США читайте вскоре в полной версии интервью Максима Тимохина на портале NEWS.ru.