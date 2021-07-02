Россиянин оказался заперт в Аргентине на девять месяцев из-за COVID-19

Россиянин Максим Тимохин, в апреле 2019-го уехавший в кругосветное путешествие, рассказал NEWS.ru, как оказался буквально заперт в Аргентине на протяжении нескольких месяцев из-за пандемии COVID-19. В одном только городе Мендоса ему пришлось провести девять месяцев. И не только из-за инфекции.

К испытаниям добавился тяжёлый недуг: он заразился лихорадкой денге, когда хотел отправиться в Чили, и «провалялся в кровати в полубредовом состоянии» несколько дней. А когда болезнь отступила, руководство страны объявило жёсткий локдаун — нельзя было выходить из дома дальше аптеки или супермаркета.

Эти месяцы были, наверное, самыми трудными в жизни. Никто не знал, что произойдёт завтра и когда границы откроют. Я скучал по семье и с грустью вспоминал о путешествиях до пандемии. Хотелось быть дома с близкими, а не находиться в одиночестве на краю света без возможности выбраться. Они, конечно, поддерживали меня, и это спасало, — отметил Максим.

Путешественник рассказал, что всё это время с оказавшимися в Аргентине россиянами на связи были представители консульства РФ. Они делились в чате актуальной информацией и помогали тем, кто попал в самое трудное положение.

Однако он отметил, что ему «повезло застрять в Аргентине» и республика надолго останется в сердце Тимохина — здесь очень живописная природа, открытые и эмоциональные люди, вкуснейшая еда и доброжелательное отношение к иностранцам. Хотя и минусы тоже есть: «чрезвычайная медлительность, техническая отсталость и кражи на улицах».

По ощущениям, я провёл в Аргентине несколько лет. Завёл знакомства, наладил быт, изучил окрестности. Но когда появилась возможность вылететь, я взял билеты в Перу, так как посещение шаманов было главным пунктом путешествия, — добавил Тимохин.

Далее россиянин отправился в перуанский город Пукальпа — поселение индейцев, где в сезон дождей размывает и затапливает дороги, поэтому перемещаться можно только на лодке по притокам Амазонки, а шаманы пьют отвар из местных растений — лиан и кактусов — во время специальных церемоний. Об этом и о поездке в США читайте вскоре в полной версии интервью Максима Тимохина на портале NEWS.ru.