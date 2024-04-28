Психолог объяснила, как уберечь ребенка от вооружившихся ИИ кибермошенников Психолог Дугенцова: от сгенерированных фейков ребенка защитит осведомленность

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Для того чтобы защитить ребенка от фальшивых сообщений, аудио и видео, сгенерированных нейросетью, и других ловушек злоумышленников, ему необходимо рассказать о проблеме, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, несовершеннолетний должен осознавать, что не следует отвечать на сообщения с незнакомых номеров.

В первую очередь ребенку необходимо рассказать о такой проблеме. Стоит донести до него, что отвечать на сообщения с незнакомых номеров не стоит. Если какой-то человек говорит ребенку, что с одним из его родителей что-то случилось, ему следует связаться со вторым родителем, близкими родственниками или непосредственно с тем родителем, у которого якобы что-то произошло. Это обязательно должен быть телефонный разговор, а не переписка, — сказала она.

Эксперт отметила: если ребенок будет перепроверять всю информацию и знать, что его подобными видео может обмануть мошенник, он будет готов к подобным экстренным ситуациям. Кроме того, он не растеряется и поймет, как поступить.

Ранее Telegram-канал Главного управления региональной безопасности Московской области продемонстрировал сгенерированную нейросетью женщину, которая передает некое сообщение. Авторы уточнили, что человека с видео не существует и таким способом они показывают, как злоумышленники могут использовать нейросети. В ведомстве посоветовали рассказывать несовершеннолетним о мошеннических схемах, а также придумать общий пароль ребенка с родителем.

До этого в Тинькофф Банке, ВТБ и «Сбере» рассказали, что самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг. Там уточнили, что злоумышленники могут создавать фейковые сайты с распродажами популярных игр или «беспроигрышными конкурсами» от блогеров. Таким образом они выманивают у ребенка данные для входа в личный кабинет банка.