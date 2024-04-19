Россиянам назвали самые популярные схемы обмана детей в интернете ТАСС: самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг, рассказали ТАСС в Тинькофф Банке, ВТБ и «Сбере». Там уточнили, что злоумышленники могут создавать фейковые сайты с распродажами популярных игр или «беспроигрышными конкурсами» от блогеров. Таким образом они выманивают у ребенка данные для входа в личный кабинет банка.

Самый популярный развод — фишинг. На него приходится 41% всех атак. Преступники создают липовые сайты и под разными предлогами пытаются выманить у ребенка данные для входа в личный кабинет банка или соцсети. Например, проводят «беспроигрышный конкурс» от имени известного блогера, обещают роскошную скидку на новую видеоигру или просят проголосовать в конкурсе от лица взломанного друга, — предупредили в банках.

Иногда мошенники могут предлагать детям «выгодную подработку». Сначала им дают простые задания, а потом начинают выманивать деньги под разными предлогами. Нередко детей завлекают и в так называемое дропперство. Этот способ предполагает обналичивание украденных средств через чужие банковские карты.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день самой массовой схемой по взлому аккаунтов пользователей в мессенджере Telegram являются тематические сайты с изображениями. Аналитики выявили более 300 аналогичных ресурсов, предназначенных для кражи профилей.