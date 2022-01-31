Россиянам рассказали, как избавиться от интернет-зависимости

Психолог Анастасия Волошина в разговоре с NEWS.ru посоветовала россиянам «лечиться» от интернет-зависимости в спортзале, отвлекая себя от гаджетов физическими упражнениями, а также чаще ходить в театры, музеи, кино и не забывать встречаться с друзьями и знакомыми. Эксперт добавила, что Всемирная паутина давно стала практически неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека, однако во всём нужно знать меру. Волошина также назвала средством от онлайн-зависимости участие в квестах.

Если вся ваша жизнь находится в онлайн-пространстве, нормой это назвать сложно. Нужно чётко понимать, что реальность находится там, где ваше физическое тело, и очень важно уделять гораздо больше своего внимания именно этому аспекту жизни. <...> Справиться с интернет-зависимостью поможет хорошая физическая активность — занятия спортом, теннис, плавание, бег и конечно, активные игры на свежем воздухе. Также стоит обратить внимание на различные развлекательные мероприятия, походы в кино, театр, выставки и музеи, расширяющие восприятие, показывающие мир под разными, интересными углами, заставляющими задуматься и расширять кругозор, — подчеркнула собеседница.

В начале января 2022 года стало известно, что около 5–10% россиян в возрасте до 30 лет могут страдать зависимостью от компьютерных игр. Об этом заявил врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин. По словам специалиста, в России пока не проводился точный подсчёт, поэтому данные цифры взяты пропорционально тем, что были обнаружены в Европе. Медик выделил три основных симптома зависимости. Первый симптом — нарушение контроля за игровым поведением, второй — приоритет игр в ущерб другим занятиям, третий — продолжение игры, несмотря на негативные последствия.

Ранее игровая зависимость была включена в международный перечень заболеваний МКБ-11. Отечественная медицина должна будет до 2025 года также перейти на новую версию классификации.