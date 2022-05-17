Психолог рассказала, что делать во время приступа боязни высоты Психолог Хадарцева связала боязнь высоты с детскими травмами

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Боязнь высоты — акрофобия — базовый инстинкт самосохранения, что абсолютно нормально — с опаской относиться к подобным ситуациям, но когда такие переживания превращаются в утрированную «панику», то человек рискует «потерять контроль над своими сознанием и телом», рассказала NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт подчеркнула, что у гражданина могут начаться сбои в работе вестибулярного аппарата, развиться патологии органов зрения и слуха, проблемы с дыханием, тошнота, тремор рук и ног.

Учащается пульс, наблюдается тремор рук и ног, вы находитесь в состоянии панического страха. Если вдруг так произошло — вы оказались на высоте, и накрыла акрофобия, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твёрдую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить свое положение тела. В идеале лечь или сесть на пол и потихонечку начать привыкать к высоте. Осознать, что ничего страшного с вами не происходит, — добавила Хадарцева.

Собеседница отметила, что акрофобия может быть связана с детскими травмами, которые необходимо «извлечь и излечить», а к высоте привыкать постепенно — подниматься на этажи «всё выше и выше, понимая, что с вами при этом ничего плохого не происходит и угрозы никакой нет».

Страх высоты постепенно отступит. Главное помнить, что любой страх — это возможность к росту. Каждый раз, когда мы идём в свой страх, перерабатываем его, мы выходим на новый уровень, — Юлия Хадарцева.

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