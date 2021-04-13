Психолог объяснил, почему зрелые женщины выбирают одиночество

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В России последнее десятилетие появилась тенденция — женщины после 40 предпочитают жить в одиночестве. О причинах их выбора рассказала клинический психолог Марина Басманова.

Казалось бы, существует социальный стереотип, что основная цель женщины — это замужество. Но если для девушек брак всё ещё представляет ценность, то в более зрелом возрасте, особенно после развода, всё меньше женщин стремится жить в паре, — отметила она в своей колонке для Rambler.

Одной из главных причин желания жить в одиночестве, по мнению эксперта, является облегчение быта, так как «львиная доля работ по дому и занятий с детьми» в стране по-прежнему лежит на плечах прекрасной половины.

Именно тогда, когда дети вырастают, по статистике, случается больше всего разводов. Причём чаще всего инициатива исходит от женщины.

Ещё одной причиной могут быть различные психологические проблемы, которые возникли вследствие долгих лет токсичных отношений или тяжёлого развода. Есть в списке и разные страхи: что новый мужчина будет пить, рукоприкладствовать или относиться пренебрежительно.

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