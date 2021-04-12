Названы самые распространённые психические расстройства после COVID

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Чаще всего люди, которые перенесли коронавирус в тяжёлой или средней форме, после болезни ещё около месяца-другого не могут прийти себя. Болезнь отрицательно влияет на когнитивные функции.

Наиболее распространёнными проблемами являются нарушения сна, памяти, концентрации внимания и даже интеллектуальные проблемы. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович.

Он отметил, что есть положительный момент: многие россияне изменили отношение к психиатрам. Для людей в приоритете здоровье, а оно невозможно без психического равновесия. Люди, рождённые после 2000 года, уже не так категорично воспринимают врачей этого направления.

Взрослые тоже меньше начали опасаться, что их «поставят на учёт» или уволят с работы. Эти мифы теряют свою популярность.

Если человек пришёл в диспансер и записался к врачу, его не уволят, не поставят пресловутых штампов, всё это мифы очень далёкого прошлого, — отметил Шмилович.

Он отметил, что в целом во время пандемии люди стали чаще обращаться за психологической помощью.

Ранее NEWS.ru писал, что британские и американские учёные выяснили, что спустя шесть месяцев после заболевания коронавирусом у каждого третьего заражённого проявляется нервное или психическое расстройство.