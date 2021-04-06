Нервное расстройство: исследование выявило главное последствие коронавируса

https://static.news.ru/photo/643ef8ea-9745-11eb-a881-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Британские и американские учёные выяснили, что спустя шесть месяцев после заболевания коронавирусом у каждого третьего заражённого проявляется нервное или психическое расстройство.

Их исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry. Свой вывод специалисты сделали на основании проверки свыше 236 тысяч пациентов. Выискивались последствия в виде 14 различных нервных или психических расстройств. Оказалось, что чаще всего у людей, победивших коронавирус, возникали нарушения мозговой деятельности.

Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространённость диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%, — отмечается в публикации.

Другими самыми популярными последствиями оказались тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Для 13% пациентов клиник диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться [пациентам]. Полученные данные также подчёркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, — подчеркнули учёные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что связь между применением британско-шведской вакцины от нового коронавируса AstraZeneca и тромбозом в настоящее время не доказана, глава департамента Всемирной организации здравоохранения Рожерио Пинто де Са Гаспар. По его данным, само предприятие AstraZeneca добавило в инструкцию к препарату дополнительную информацию о возможных, но редких осложнениях.