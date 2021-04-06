Нервное расстройство: исследование выявило главное последствие коронавируса

Британские и американские учёные выяснили, что спустя шесть месяцев после заболевания коронавирусом у каждого третьего заражённого проявляется нервное или психическое расстройство.
Их исследование
Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространённость диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%, — отмечается в публикации.
Другими самыми популярными последствиями оказались тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Для 13% пациентов клиник диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.
Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться [пациентам]. Полученные данные также подчёркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, — подчеркнули учёные.
Ранее NEWS.ru сообщал, что связь между применением британско-шведской вакцины от нового коронавируса AstraZeneca и тромбозом в настоящее время не доказана, глава департамента Всемирной организации здравоохранения Рожерио Пинто де Са Гаспар. По его данным, само предприятие AstraZeneca добавило в инструкцию к препарату дополнительную информацию о возможных, но редких осложнениях.