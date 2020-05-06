Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом. Запись, на которой бывшая актриса читает ребёнку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Мальчик, который очень похож на отца, помогает маме переворачивать страницы, а затем хватает другую книжку и кидает её на пол. Видео опубликовано в аккаунте некоммерческой организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей, в Instagram.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что с первым днём рождения сына принца Гарри и Меган Маркл поздравила британская королевская семья.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен