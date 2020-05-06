Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

https://static.news.ru/photo/7e99b148-8f90-11ea-b5f5-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом. Запись, на которой бывшая актриса читает ребёнку книжку, сделал сам герцог Сассекский.

Мальчик, который очень похож на отца, помогает маме переворачивать страницы, а затем хватает другую книжку и кидает её на пол. Видео опубликовано в аккаунте некоммерческой организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей, в Instagram.

Как отмечает Sky News, с момента рождения Арчи 6 мая прошлого года его родители делились фотографиями с сыном лишь несколько раз. Единственным мероприятием, на котором прессе разрешили снимать ребёнка, стала встреча с нобелевским лауреатом Десмонтом Туту в рамках осеннего тура герцогов Сассекских по Африке.

Ранее NEWS.ru писал, что с первым днём рождения сына принца Гарри и Меган Маркл поздравила британская королевская семья.