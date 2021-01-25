«Пойте!»: звёздный коуч по вокалу дал советы по реабилитации после COVID-19

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Дыхательные гимнастики, которыми пользуются вокалисты по всему миру, — хорошее средство в комплексе реабилитации после коронавируса, рассказала NEWS.ru заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения ИСИ профессор Марина Полтева. Звёздный коуч сама переболела COVID-19.

И до болезни, и после неё дыхательные гимнастики очень помогают. Диагнозы, связанные с коронавирусом, пугают человека. Испуг всегда сопровождается ключичным дыханием: его, что называется, перехватывает. Человек не может глубоко вздохнуть, пытается захватить воздух ещё, тем самым усложняя дыхание, — сказала Полтева.

Педагог отметила: главная ошибка непрофессионалов — глубокий вдох. Этого делать не нужно, он должен быть всегда коротким, через нос с приоткрытым ртом, и при этом максимально полным.

Полтева показала на видео несколько упражнений с правильной техникой дыхания.

Профессор подчеркнула, что эти упражнения и многие другие описаны в труде Александры Стрельниковой по дыхательной гимнастике. Ей пользуются не только вокалисты и актёры, но и врачи.

Кроме того, звёздный тренер посоветовала всем людям петь. Это улучшает состояние организма в целом при любых обстоятельствах.

Людям, но не в состоянии алкогольного опьянения, петь нужно! Звуковая волна очень помогает: это лечение для всего организма. А когда кричишь и рвёшь связки — это не очень хорошо. Но не бросайте петь! Просто контролируйте себя и учитесь петь правильно. Грамотный педагог всегда поможет и направит, — сказала педагог.

Отдельный совет Полтева дала любителям петь после горячительных напитков, в том числе в караоке.

Алкоголь сушит горло. Он лишь на пару минут даст кровяной тонус: будет вокальный эффект, но максимально короткий. А затем последует обратная реакция. Если вы хотите петь без сухости в горле, нужно пить чай с ложками шалфея и эвкалипта. Такой коктейль не сушит горло, — сказала профессор.

Марина Полтева — певица, педагог, лауреат международных премий, тренер по вокалу на телевидении («Точь-в-точь», «Один в один», «Большая перемена»).

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина в интервью NEWS.ru дала советы тем, кто, как и она, переболел коронавирусом.