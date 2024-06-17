Пчеловод перечислил признаки настоящего меда Пчеловод Капунин: у настоящего меда может быть небольшая горчинка

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Из-за настоящего меда может быть першение, небольшая горчинка и пощипывание, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. По его словам, чтобы найти настоящий продукт, можно взять каплю меда и размазать ее по небу.

Все виды меда имеют свои особенности. Например, акациевый мед практически не засахаривается и долго остается жидким, а гречишный наоборот — достаточно быстро загустевает. Поэтому жидкость меда никак не определяет его натуральность, — отметил специалист.

Пчеловод добавил, что не следует оценивать натуральность меда по его цене. Стоимость продукта может зависеть от его вида, например, подсолнечный мед может стоить около 100 рублей за кг, а тот, что был собран в горах, около 1500 рублей за кг. Также натуральность меда, который расфасован в банках, можно определить только в лаборатории.

Эксперт объяснил, сейчас больше половины представленного в магазинах меда — подделка. Есть целые производства, которые сначала покупают отходы сахарной промышленности или сахарозаменители, а потом с помощью различных химических добавок и красивых этикеток выдают свою продукцию за мед. Кроме того, штраф за такую фальсификацию небольшой, поэтому чаще всего такую деятельность не прекращают, заключил Капунин.

Ранее зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов посоветовал покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке. По его словам, не рекомендуется покупать продукт около дорог или на непроверенных ярмарках.