Эксперт рассказала, как вычислить плохого парикмахера

https://static.news.ru/photo/3f949924-45d2-11eb-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Из общего числа парикмахеров России только около 30% являются профессионалами. Они постоянно повышают свой профессиональный уровень, осваивая новые техники стрижки и окрашивания. Остальные 70% — это специалисты узкой квалификации. Они не «прокачивают» профессиональные навыки, делая годами одно и то же, сообщила в разговоре с NEWS.ru топ-колорист, основатель образовательного проекта для парикмахеров Анна Пинес.

Мастер работает в спальном районе и обслуживает несколько домов. Его основная задача — это детские и мужские стрижки, окрашивание корней. Большое количество постоянных клиентов формируют у него уверенность в собственном профессионализме. Если же парикмахер сталкивается с задачей посложнее, то справиться с ней уже не может. Практического опыта ведь у него нет, — утверждает эксперт.

Лучший способ правильно выбрать мастера по волосам — изучить его профиль в социальных сетях, советует Пинес. В Интернете можно посмотреть примеры работ и понять, на чём парикмахер специализируется. Например, не стоит обращаться к специалисту по химической завивке волос со сложным окрашиванием.

Главное — не нарваться на мошенников, которые выдают чужие работы за свои. Иногда сами мастера не видят в этом ничего предосудительного — «я же тоже так умею». Это легко проверить с помощью функции «поиск по картинке» в поисковых системах. Там можно найти первоисточник изображения.

Большинство конфликтов возникает из-за того, что мастер неправильно понимает желание клиента. Профессионал будет уделять внимание ожидаемому результату, дилетант — не слушает и делает всё по-своему. Эксперт советует: если на этапе консультации возникает ощущение, что парикмахер не понимает вашу задумку, лучше встать и уйти.

Как ранее писал NEWS.ru, люди зачастую неправильно выполняют такую будничную процедуру, как мытьё головы. Дело в том, что они слишком сильно втирают шампунь в кожу, в результате волосы повреждаются, это провоцирует их выпадение, предупредил американский стилист Брэд Мондо.