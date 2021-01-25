Стилист назвал главную ошибку при мытье головы

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Люди зачастую неправильно выполняют такую будничную процедуру, как мытьё головы. Дело в том, что они слишком сильно втирают шампунь в кожу, в результате волосы повреждаются, это провоцирует их выпадение, предупредил американский стилист Брэд Мондо.

Импровизированный мастер-класс того, как это необходимо делать, специалист обнародовал на YouTube, а уже там его заметили журналисты, которые стали цитировать советы эксперта.

Мондо посоветовал наносить шампунь не круговыми движениями, а из стороны в сторону. Этот вариант более щадящий, поэтому не приведёт к спутыванию волос, объяснил стилист.

Он также рекомендовал использовать количество шампуня, равное двум монетам, и наносить его только на корни волос.

Что касается воды для мытья головы, то она должна быть в меру тёплой — не слишком холодной и не чрезмерно горячей.

Ранее учёные из Института глобального здравоохранения США посоветовали реже мыть голову во время пандемии. Как писал NEWS.ru, они объяснили это тем, что частички коронавируса имеют свойство закрепляться на некоторое время на поверхностях, в том числе на волосах. Сделать это им мешают естественные жиры кожи головы.