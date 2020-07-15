Новый имидж Меган Маркл привлёк внимание интернет-пользователей

https://static.news.ru/photo/520fa5fc-c6b7-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/meghanmarkle_official

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл представила публике свой новый имидж в ходе видеообращения, приуроченного к онлайн-саммиту Girl Up. Её образ сразу же оценили поклонники.

Так, 38-летняя Маркл вошла в кадр с длинными выпрямленными волосами и в майке голубого цвета. Как утверждает известный стилист Джеймс Джонсон, новый образ придаёт ей «профессиональный» внешний вид, при этом подчёркивая уровень «крутизны», соответствующий её жизни в Лос-Анджелесе. Он также подчеркнул, что такую причёску можно сделать в домашних условиях и это делает Маркл более современной, передаёт Daily Mail.

Некоторые интернет-пользователи выдвинули предположение, что супруга принца Гарри решила нарастить волосы. Вскоре в Сети разгорелся ожесточённый спор по этому поводу.

Меган Маркл привезла в Лос-Анджелес горячую знаменитость для публичных выступлений. Больше никаких королевских причёсок, закрытых плеч и минимума макияжа. Она вернулась! — подчеркнул один из пользователей.

Британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Торжество было оплачено королевской семьёй. 6 мая 2019 года у пары родился ребёнок, которого назвали Арчи. Позже стало известно, что супруги назовут фонд в честь сына.

Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл уже через неделю знакомства с принцем Гарри стала называть его Ха.