Принц Гарри и Меган Маркл назовут благотворительный фонд в честь сына

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали создание нового благотворительного фонда Archewell, который заменит их бренд Sussex Royal. Частью организации станет веб-сайт.
Внук Елизаветы II и его супруга пояснили, что название, созвучное с именем их 11-месячного сына Арчи, происходит от древнегреческого слова «архэ», означающего начало или первопричину. По словам принца и экс-актрисы, они хотят заниматься чем-то значимым.
Пара сделает официальное заявление о проекте в подходящее для этого время. Детали пока решили не раскрывать из-за ситуации с пандемией коронавируса,
Принц Гарри и Меган Маркл в марте покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Супруги, которые отказались от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи, поселились в доме недалеко от Голливуда. Меган Маркл вернулась к работе в киноиндустрии, озвучив фильм о слонах, писал NEWS.ru.
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