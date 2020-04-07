Принц Гарри и Меган Маркл назовут благотворительный фонд в честь сына

https://static.news.ru/photo/947dfc5a-78c3-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали создание нового благотворительного фонда Archewell, который заменит их бренд Sussex Royal. Частью организации станет веб-сайт.

Внук Елизаветы II и его супруга пояснили, что название, созвучное с именем их 11-месячного сына Арчи, происходит от древнегреческого слова «архэ», означающего начало или первопричину. По словам принца и экс-актрисы, они хотят заниматься чем-то значимым.

Пара сделает официальное заявление о проекте в подходящее для этого время. Детали пока решили не раскрывать из-за ситуации с пандемией коронавируса, отмечает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл в марте покинули Канаду, переехав в Лос-Анджелес. Супруги, которые отказались от исполнения обязанностей работающих членов британской королевской семьи, поселились в доме недалеко от Голливуда. Меган Маркл вернулась к работе в киноиндустрии, озвучив фильм о слонах, писал NEWS.ru.