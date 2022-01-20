Не наша Russia: куда и почему уехали Шендерович и другие знаменитости

В декабре 2021 года писатель и публицист Виктор Шендерович по решению Минюста РФ пополнил список СМИ, исполняющих функции иностранного агента. А в январе 2022-го он покинул Россию после обращения в суд бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего возбудить в отношении журналиста уголовное дело по статье о клевете. По некоторым данным, только в качестве политэмигрантов за 2021 год из страны уехали более 1,5 тысячи человек. Кто из знаменитостей решил покинуть Россию и что заставило их это сделать — в материале NEWS.ru.

«Снаружи от родины приятнее»

Сам Виктор Шендерович объяснил, что уехал из России с целью «переждать снаружи». За сказанные в эфире «Эха Москвы» слова о возможной связи бизнесмена Евгения Пригожина с частной военной компанией Вагнера писателю грозил реальный тюремный срок. После соответствующего предупреждения со стороны своих адвокатов публицист и решился на эмиграцию.

По мнению Пригожина, Шендерович струсил и уехал из страны, как только появилась малейшая перспектива его ареста. Бизнесмен пояснил, чего хочет добиться обращением в суд.

У меня задача совершенно другая — дать ему возможность искупить свою вину в тюремной камере и выйти на свободу с чистой совестью. В России есть люди, которые только и живут информационными провокациями. Набрав минимальный авторитет на «клоунадах прошлого», они на базе своей скандальной известности пытаются делать политические заявления, — отметил Пригожин.

Точных данных о местонахождении писателя в настоящее время нет. Предполагается, что он мог перебраться в Варшаву. Комментируя свои планы, Шендерович отметил в беседе со СМИ, что не знает, где будет через два месяца.

Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее, — посчитал публицист.

Алексей Серебряков Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Алексей Серебряков вернулся в Россию

Одним из первых отечественных политэмигрантов был князь Андрей Курбский, который бежал в Литву, после чего долго вёл переписку с царём Иваном Грозным, называя его «сатаной, возомнившим себя Богом». Российская политэмиграция с тех пор пережила несколько волн, различающихся как по причинам, так и по характеру.

В 2014 году писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, покинул Россию и до сих пор живёт за её пределами вместе со своей женой. Пара пообещала вернуться в страну после смены власти, а пока, по некоторым данным, супруги проживают в Лондоне. На продуктивность писателя эмиграция почти не повлияла: он продолжает выпускать новые книги. Кроме того, по одному из его произведений в России планируют снять сериал.

По мнению ряда экспертов, современные российские оппозиционеры намеренно провоцируют скандалы, чтобы впоследствии иметь повод покинуть страну «по политическим соображениям» и исполнить «американскую мечту». Так, адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский подчеркнул, что «просто так», без скандала в России, на Западе «могут и не принять».

Такой размен совершали уже очень многие люди. Я наблюдал такие случаи после «болотных» событий. Те, кто порой играл в них совершенно второстепенную роль и которым ничего серьёзного в России не грозило, обменяли там свой оппозиционный статус на статус политического беженца с соответствующим устройством, пособием и т. п. Они спят и видят, как бы «свалить из этой страны», — отметил Аграновский.

В зависимости от страны возможности политического беженца разнятся, однако чаще всего обладатель этого статуса может рассчитывать на трудоустройство, вид на жительство и помощь государства. Кроме того, политэмигранты имеют право привезти в страну свою семью — супруга и несовершеннолетних детей. Грузия чаще всего становится для политэмигрантов перевалочным пунктом по дороге на Запад. Попасть туда можно при наличии лишь загранпаспорта, а после либо остаться, либо двинуться дальше. Многие останавливают свой выбор на Франции или США. Немало российских оппозиционеров «осели» в Литве и на Украине.

Иногда они возвращаются — как народный артист России Алексей Серебряков. В 2012 году артист перевёз семью в Канаду. Причиной эмиграции он тогда называл неблагоприятную, по его мнению, социальную обстановку в обществе, где «росла агрессия и напряжённость». Спустя почти 10 лет, весной прошлого года, Серебряков вернулся на родину, заявив, что «и не уезжал», а «вывез детей, чтобы поучить». Всё это время актёр активно продолжал сниматься в российском кино.

Слава Комиссаренко slavakomissarenko/instagram.com

Комики и рокеры

Каждый год журналисты, музыканты, актёры, блогеры и писатели объявляют о своём отъезде из России по самым разным причинам. В январе 2022 года один из наиболее известных белорусских комиков Слава Комиссаренко заявил, что покидает РФ из-за преследования белорусских спецслужб, которые якобы планируют «схватить и вывезти» его в Минск.

Год назад из России уехал другой комик — Александр Долгополов. Его встревожило внимание, которое полиция продемонстрировала к его выступлению в одном из баров Санкт-Петербурга. Как объяснили в МВД, на комика поступила жалоба об оскорблении чувств верующих. Долгополов не стал дожидаться проблем с законом и спешно уехал в Израиль. Он хотел перебраться в США, но закрытие границ из-за пандемии коронавируса сорвало его планы. Спустя несколько месяцев Долгополов вернулся. Дело против него так и не было возбуждено.

В июле 2017 года в России объявили вне закона «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена). И это событие неожиданно коснулось рок-музыканта и лидера группы «Ноль» Фёдора Чистякова. О том, что Чистяков — член «Свидетелей Иеговы», знали все поклонники. Однако значения этому никто не придавал, ведь среди известных личностей есть и другие представители этой и прочих религиозных организаций: Принс — «свидетель Иеговы», Мадонна — каббалистка, а Том Круз — сайентолог.

Однако после запрета на территории страны деятельности «Свидетелей Иеговы» Чистяков, по его собственным словам, лишился возможности «открыто исповедовать свою религию». Музыкант сразу покинул Россию, перебравшись в Нью-Йорк. Хотя прежде о переезде из родной страны никогда не думал.