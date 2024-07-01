Названы простые способы выспаться в аномальную жару Сомнолог Кудинов: проветривание комнаты и холодный душ помогут выспаться в жару

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Перед сном в жаркую погоду необходимо проветрить помещение, а при отсутствии кондиционера — ополоснуться холодной водой, заявил NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. Во второй половине дня он посоветовал зашторить окна, чтобы сильно не нагревалась комната. Днем сомнолог также рекомендовал создать аналог блэкаута для снижения светового потока.

Оптимальная температура для сна составляет в районе 21 градуса, и должна быть влажность. В помещении необходимо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном, чтобы облегчить себе жизнь. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы сильно не нагревалось помещение, а днем можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток, — отметил Кудинов.

Сомнолог добавил, что любые прогулки на свежем воздухе и физическая активность облегчат процесс засыпания. По его словам, это связано с тем, что во время прогулок в голову приходит меньше плохих мыслей. Кроме того, как подчеркнул Кудинов, при физической активности выжигается адреналин и у человека уменьшается тревога перед сном.

Ранее Кудинов заявил, что режим сна чаще всего сбивается в отпуске, потому что человек просыпается тогда, когда захочет. По его словам, чтобы вернуться в привычный график, за несколько дней до конца отдыха нужно просыпаться на час раньше.