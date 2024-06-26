Назван быстрый и эффективный способ наладить сон после отпуска Сомнолог Кудинов посоветовал постепенно восстанавливать режим сна после отпуска

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Режим сна чаще всего сбивается в отпуске, потому что человек просыпается тогда, когда захочет, заявил NEWS.ru врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, чтобы вернуться в привычный график, за несколько дней до конца отдыха нужно просыпаться на час раньше.

В отпуске человек будет просыпаться, когда захочет. Как правило, люди попозже ложатся спать и просыпаются. Нужно помнить о том, что смена времени пробуждения должна занимать один час в день. Если вы в отпуске просыпаетесь на пять часов позже обычного времени, чтобы не мучиться в первые рабочие недели после отпуска, нужно хотя бы дней за пять потихонечку просыпаться на час раньше, — отметил Кудинов.

Сомнолог добавил, что возвращаться в прежний режим сна нужно постепенно, в течение нескольких дней. В противном случае, как отметил специалист, организму будет тяжело быстро перестроиться и ощущение отдыха после отпуска улетучится с первыми рабочими днями.

Ранее сомнолог Елена Царева заявила, что ночные пробуждения для похода в туалет могут говорить о наличии стресса и бессонницы, а также свидетельствовать о ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалист также подчеркнула, что вставать ночью в туалет считается ненормальным после достижения семилетнего возраста.