Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя давать кошкам Биолог Трофимова: кошек нельзя кормить сырым мясом

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Кошкам ни в коем случае нельзя давать сырое мясо, так как в нем могут содержаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний, предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнила, что питомца лучше накормить продуктом, прошедшим термическую обработку.

Нельзя кормить кошку сырым мясом, так как в нем могут оказаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Сырое мясо следует на трое суток заморозить и после размораживания тщательно вымыть. Лучший способ — отварить мясо. Термическая обработка обеспечивает полное обеззараживание, — пояснила биолог.

Кроме того, не стоит давать домашнему любимцу жирные сорта мяса: свинину или баранину. Такие продукты в рационе могут вызвать ожирение и патологию печени, отметила Трофимова. Она подчеркнула, что лучше разбавить рацион питомца кроликом или птицей. Она посоветовала давать мясо без костей, чтобы кошка не травмировала рот, горло и другие органы ЖКТ. Эксперт уточнила, что то же самое касается и рыбы — она должна быть без костей.

Взрослым кошкам лучше не давать молоко. Такое угощение может вызвать вздутие живота и диарею. Все дело — в содержании лактозы. Уже к годовалому возрасту у кошек не вырабатываются ферменты, расщепляющие ее, — добавила биолог.

Биолог Марина Татаренко ранее рассказала, что ботулизм для кошек и собак опаснее, чем для людей. По ее словам, когда появляются яркие симптомы заболевания — обычно это паралич жевательной мускулатуры, а затем паралич конечностей, — уже поздно что-то делать.