Существует примета: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Поэтому многие в эту ночь накрывают хороший стол, украшают дом, надевают красивую одежду. Последнее сложно сделать, если празднуешь в нестандартных местах: на улице, в загородном доме или в сауне. NEWS.ru спросил у стилистов, как вписаться в необычную обстановку и не обидеть символ наступающего года — белую крысу.

Многие планируют встретить праздник далеко за городом: горящий камин, глинтвейн, а за окном — зимний лес. Или вариант попроще — традиционная печь, деревенский дом, игры в снежки во дворе. В таких условиях платье со шлейфом в пол будет смотреться странно. Как рассказал в беседе с NEWS.ru стилист Влад Лисовец, не стоит расстраиваться по этому поводу. Подобные наряды, по его словам, «заезженная, старая история». Современная мода предлагает более актуальные и небанальные варианты.

Новый год на природе — не повод облачаться в спортивный костюм. Женщина в платье всё-таки себя чувствует по-особенному. Можно надеть его на водолазку, а сверху — объёмный пиджак или кардиган. Если холодно, попробуйте замиксовать его с тёплыми колготками. Главное избегать сочетания с ними подола до середины икры. Это создаст впечатление, что вы надели под платье длинные носки. Влад Лисовец стилист стилист

Если обстановка вокруг совсем демократичная, стилист предлагает надеть длинные чёрные брюки, кроссовки или кеды и плотный свитер. Можно разбавить эти вещи аксессуарами, например, необычной брошью или колье. Главное, чтобы модели были модные и современные.

Часто женщины переживают, что за городом негде сделать прическу. Влад Лисовец убеждён: отсутствие парикмахерских — это замечательно. По его мнению, это обстоятельство даёт шанс выглядеть моложе и современнее.

У нас женщины так любят объёмные прически и укладки. Они просят парикмахера сделать конструкцию посложнее. Такие решения обычно придают возраста и мало кого красят. Я бы советовал оставить волосы распущенными или собрать их в хвост. Можно надеть берет или шляпку — тоже прекрасный вариант, — отметил Лисовец.

Встретить праздник на Красной площади в Москве или возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге — прекрасная идея. Люди из разных регионов России часто приезжают в столицы, чтобы в главную ночь года оказаться среди достопримечательностей. Для прогулок на свежем воздухе нужна тёплая одежда. Но даже в ней можно выглядеть нарядно.

Конечно, покупка верхней одежды для этого мероприятия вряд ли правильное вложение. Можно придумать интересные варианты с аксессуарами. Например, подобрать сет —шапка, шарф и перчатки. Если верхняя одежда однотонная, выбирайте яркие элементы. Любовь Безган стилист стилист

Можно создать праздничный образ с помощью макияжа, советует стилист. Например, нанести на лицо хайлайтер или ярко накрасить глаза тенями с шиммером. Что касается обуви, Любовь Безган советует предпочесть удобство красоте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые в новогоднюю ночь устраивают жаркую вечеринку в прямом смысле этого слова — ходят в бани, сауны или СПА-центры. Стилисты говорят: даже в такой обстановке есть возможность выглядеть празднично. Например, поверх купальника следует надеть шёлковый халат с перьями или махровый с необычной вышивкой. При отсутствии макияжа и причёски переборщить с нарядом будет сложно.

Когда вы садитесь за стол, прикрыть голое тело можно белой футболкой или огромной мужской рубашкой. Чтобы сделать акцент на талии, разумно дополнить её поясом. На шею можно повесить чокер со стразами. Такой вид украшения не будет помехой для водных процедур. Лина Дембикова стилист стилист

В праздничную ночь нет смысла одеваться только в светлую одежду в угоду символу наступающего года. Причина проста — год белой крысы по китайскому календарю наступит только 25 января, заявил NEWS.ru известный астролог Павел Глоба. Единственная примета, которая «работает» в новогоднюю ночь, — хорошее настроение в течение вечера. Тогда позитивный настрой сохранится и в ближайшие 12 месяцев.