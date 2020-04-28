Меган Маркл упрекнула королевскую семью за особое отношение к Кейт Миддлтон

https://static.news.ru/photo/7b6100da-43e1-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Супруга принца Гарри Меган Маркл пожаловалась друзьям на особое отношение королевской семьи к жене принца Уильяма. По мнению герцогини Сассекской, если бы Кейт Миддлтон постоянно подвергалась нападкам со стороны прессы, Виндзоры вмешались бы, изменили политику в отношении средств массовой информации и сторонились бы таблоидов.

Меган сказала, что никто бы не смирился с этим и сломанная и устаревшая система была бы пересмотрена. Журналы, которые ответственны за злобные атаки, были бы закрыты, — объяснил DailyMail.com один из друзей Маркл.

Собеседник портала отметил, что решение принца Гарри и его жены прекратить сотрудничество с четырьмя ведущими британскими таблоидами не должно было стать сюрпризом для королевской семьи.

Как писал NEWS.ru, внук Елизаветы II с супругой не хотят быть «валютой экономики кликбейта и искажения». Пара обвинила издания Sun, Daily Mail, Mirror и Express в публикации ложных и без причины агрессивных заметок.