Вопреки убеждениям, что возраст не красит женщин, история мирового кинематографа знает немало примеров того, как можно увеличить свою востребованность в профессии несмотря на старость. Создатели мини-сериала «Екатерина Великая» с 74-летней Хелен Миррен в главной роли анонсировали премьеру своего детища на осень 2019. Ежегодно выходит несколько шедевров кино с участием актрис, которых язык не поворачивается назвать «старухами». Кино переживает моду на пожилых, но ещё красивых, актрис. News.ru задаётся вопросом, как им удается сохранять свою красоту и привлекательность?

Мэрил Стрип

70-летняя голливудская актриса Мэрил Стрип стала популярной не в самом юном возрасте. Она ходила по кастингам, но успех пришёл не сразу. В 1975-м продюсер на кастинге назвал Мэрил «уродливой свиньей», но это не помешало актрисе продолжать попытки получить роль. Первым заметным фильмом с её участием стала картина Вуди Аллена «Манхэттен», в которой будущей кинозвезде было уже 30. Чем старше она становилась, тем ярче и убедительнее её роли выглядели в кино. Настоящей песней её зрелой красоты стал фильм «Мосты округа Мэдиссон» 1995 года, партнёром по которому у 45-летней актрисы стал уже 65-летний на тот момент Клинт Иствуд.

Только покрывшись морщинами, Мэрил Стрип получила мировую славу. Возможно, поэтому актриса убеждена, что свои морщины нужно любить. Чтобы оставаться молодой нужно улыбаться другим людям и доставлять удовольствие себе, ведь удовольствия делают женщину красивее, считает Мерил. Популярная актриса против того, чтобы ограничивать себя в еде и подгонять своё тело под общепринятые стандарты красоты, часто залогом успеха является уникальность и нестандартная внешность.

Хелен Миррен

74-летняя Хелен Миррен тоже получила свою всемирную славу только во второй половине жизни. В 1979 году вышел эротический фильм Тинто Брасса «Калигула», повествующий о свободных нравах языческого Рима. Хелен, исполнившей в нем роль Цезонии, супруги тирана Калигулы, на тот момент было уже 34 года. Впоследствии актриса не раз исполняла роль венценосной особы: она была королевой Шарлоттой, Елизаветой I и Елизаветой II, в 2018-м она примерила на себя образ российской императрицы Екатерины Великой с мини-сериале, который выйдет осенью 2019. Наполовину русская по происхождению Хелен Миррен имеет настоящую фамилию Миронова по отцу, что может расположить к ней критически настроенную российскую публику. В 39 лет Хелен получила приз в Каннах за главную роль в «Дневнике Тракториста», в дальнейшем она была удостоена практически всех главных актёрских наград. Возраст не помешал Хелен, а, наоборот, помог ей сделать актерскую карьеру.

Британская актриса признаётся, что обычно не делает ничего особенного для сохранения своей красоты. Но в периоды, когда необходимо срочно привести себя в форму, Хелен Миррен ежедневно выполняет комплекс упражнений на все группы мышц. Также актриса предпочитает здоровую пищу и хороший сон — не менее 8 часов в день. Она не курит, но не отказывается о вина и хороших солнечных ванн. Вместо того, чтобы вести неравный бой со старостью, Хелен Миррен продолжает радоваться жизни и наслаждаться своим возрастом.

Хелен Миррен Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Калигула»/Penthouse

Ким Бейсингер

65-летняя актриса Ким Бейсингер не сильно изменилась со времён своей молодости. Одним из её секретов является вегетарианство и большое количество воды. Ежедневно она занимается спортом, танцует и принимает ванны с эфирными маслами. Также, как и Хелен Миррен, американская актриса предпочитает чувствовать себя молодой, шутить, дурачиться и это действительно помогает ей выглядеть моложе. Однако некоторые кинокомпании считают, что дурачества Ким Бейсингер иногда заходят слишком далеко. Несколько раз она отказывалась сниматься в кино, за этим следовали судебные разбирательства и штрафы с возмещением многомиллионных неустоек.

Ким Бейсингер была преуспевающей моделью в 70-х годах, но параллельно с этим получала актёрское образование. Для неё оказалось очень важным быть не просто смазливой блондинкой с обложки, а состояться, как актриса. «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм 1997-го «Секреты Лос-Анджелеса» застали её в расцвете женской красоты. Ким до сих пор является востребованной актрисой в Голливуде.

Сьюзан Сарандон

72-летняя актриса Сьюзан Сарандон обладает необычной и запоминающейся красотой. От отца она унаследовала английские, валлийские и ирландские корни, а от матери ей достались сицилийские и тосканские. У Сарандон трое детей, и на считает, что призвание её жизни — это быть в первую очередь матерью, а уже потом — актрисой.

Чтобы выглядеть моложе, Сьюзан рекомендует забыть о старости. В 60 она даже сделала себе татуировки. Актриса гордится тем, что ей удалось избежать пластических операций и не требуется накачивать губы, чтобы чувствовать себя красивой. Сьюзан удивляется своим годам, и благодаря физической активности чувствует себя бодрой. Она старается правильно питаться, ощущать себя счастливой и не курить. Чтобы стареть красиво, актриса спокойно оценивает достоинства и недостатки своего тела, и не критикует себя слишком сильно.

Несмотря на свои 72 года, Сьюзан активно снимается в кино, каждый год в прокат выходит по несколько фильмов с её участием.

Шэрон Стоун

61-летняя актриса — ещё одна претендентка состариться так, чтобы все обзавидовались. Она до сих пор позволяет себе откровенные фотоснимки в журналах и выглядит идеально. Секрет красоты Шэрон Стоун в том, что она каждый день выпивает около 20 чашек травяного чая. Шэрон занимается танцами, йогой, плаваньем, пилатесом... Она любит физические нагрузки и активно борется с недостатками своего тела.

Шэрон Стоун Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Кадр из фильма «Казино»/Universal Pictures

В жизни актрисы был переломный момент, когда в 2001 году у неё случился инсульт, после которого она заново училась ходить, слышать, писать и говорить. Потеряв всё, Шэрон Стоун восстанавливалась 7 лет. Звезда кино переживала, что от неё все отвернулись, она чувствовала себя забытой. Но ей удалось собраться с силами и восстановиться. С 2003 года её карьера снова пошла вверх, и в 2013 с участием Шэрон Стоун вышло шесть фильмов, включая российскую картину «Любовь в большом городе 3», где она сыграла возлюбленную Филиппа Киркорова.