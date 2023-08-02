Краснодарский край оказался самым популярным местом для экскурсий на машине

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Спрос на автомобильные экскурсии в России вырос на 45% по сравнению с летом 2022 года, утверждают аналитики сервиса «Авито Услуги». По их словам, которые приводит РИА Новости, это обусловлено развитием внутреннего туризма. Самым популярным направлением для такого вида активности стал Краснодарский край.

Авторы исследования отмечают, что интерес к поездкам в Краснодарский край вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ автомобиля с водителем. Второе место в списке самых популярных направлений заняли Москва и Московская область, спрос на которые вырос на 48%. Замыкают тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область, ставшие на 15% популярнее среди любителей автомобильных экскурсий. В список также попали Владикавказ, Минеральные Воды, Грозный и Кисловодск.

С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться такими услугами. Путешественники обращаются к гидам на машине, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона, — рассказала руководитель категории «Транспортные услуги» в компании «Авито» Евгения Лазарева.

Помимо автомобильных экскурсий, большой популярностью среди россиян также пользуется поездки в Таиланд. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, увеличение турпотока в эту страну сравнимо с допандемийными показателями. Предполагается, что рост популярности Таиланда связан с наличием регулярных прямых авиарейсов.