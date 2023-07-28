В РСТ объяснили, почему увеличился спрос на поездки в Таиланд Вице-президент РСТ: спрос на поездки в Таиланд вырос из-за наличия прямого авиасообщения и доступных цен на отели

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Спрос на поездки в Таиланд увеличился благодаря наличию регулярных прямых рейсов и доступных цен на отели для туристов, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, среди безвизовых стран это направление остается одним из самых популярных у россиян.

Увеличение турпотока сравнимо с показателями, которые были еще до пандемии. С 2019 года 800 тыс. человек посетили эту страну с различными целями поездки. Наличие прямой авиационной перевозки, в том числе сохранение транзитных рейсов и увеличении туристических, все это способствует возобновлению большего количества поездок, - рассказал Горин.

Он отметил, что несмотря на долгий и относительно дорогой перелет, наземное обслуживание по стоимости в Таиланде осталось прежним, но из-за ослабления курса рубля меняется рублевая стоимость путешествий. При этом туристы могут подобрать более экономичные варианты отдыха, покупка и аренда недвижимости также сейчас востребованы у россиян.

Таиланд привлекает туристов наличием прямой перевозки, комфортный климат и доступные по цене отели. Как таковых ограничивающий факторов нет, чтобы не испортить себе поездку, надо просто знать законы страны. Если поездка сопряжена с рабочими командировками, стоит учитывать местное законодательство, как налоговое, так и регистрационное, - добавил Горин.

По словам вице-президента РСТ, сервис в Таиланде остается на высоком уровне, хотя отелей с комплексом услуг «все включено» там нет. Туристы предпочитают есть в местных кафе и ресторанах, и заказывают туры лишь с завтраками в гостиницах.

Ранее в Таиланде сообщили о росте числа туристов из России на 1000%. По данным министерства туризма, за первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч россиян. В местной туристической ассоциации отметили, что РФ оказалась «источником туристов № 1 на острове».