Увы, автомобильное производство — не столь совершенно, как хотелось бы. Бракованная партия запчастей или просчёт конструкторов — и вся партия новых машин получает врождённый дефект. Чаще всего, производители такие истории отслеживают и проводят по ним отзывные кампании, приглашая владельцев на бесплатный ремонт. Что нужно знать об отзывных кампаниях, чтобы ваши права были не нарушены и дилерские сервисы не вешали вам лапшу на уши — в материале NEWS.ru.

Кто виноват?

Как правило, отзывная кампания объявляется, когда автопроизводитель внезапно узнаёт, что изначально неудачная конструкция какого-то узла или агрегата ведёт к быстрому его выходу из строя или партия каких-то деталей (собственного или стороннего производства) оказалась с браком. Результатом такой «изначально заложенной» проблемы может оказаться как некая мелкая неисправность, которую не всякий автовладелец-то и заметит, так и серьёзная авария — потеря управления автомобилем, его возгорание и т. п.

К примеру, на несколько десятков тысяч проданных в России Renault Kaptur в прошлом году была объявлена отзывная по причине нюанса конструкции замка капота, который мог открыться на скорости. Причём проблема оказалась настолько специфичной, что простой замены замка на новый оказалось недостаточно — всем владельцам прикручивали саморезами к капоту уродливый кронштейн с новой петлёй, больше похожий на гаражную самоделку, чем на деталь производства концерна с мировым именем.

Ну а отзывная кампания по подушкам безопасности японского концерна Takata — это вообще феерическое безумие, в которое трудно поверить — миллионы (!) машин самых разных марок по всему миру отзываются для замены подушек безопасности, которые способны «стрелять» в лицо водителя и пассажира смертоносными металлическими фрагментами. Проблема с продукцией этого крупнейшего в мире (и существовавшего с 1933 года) производителя эйрбегов и ремней безопасности для автомобилей выявилась в 2013 году, после чего разразился страшнейший скандал. Подушки Takata ставились на десятки моделей множества марок в Японии, Европе и США, и отзывные кампании, связанные с ними, длятся уже несколько лет. Причём, продолжают выявляться всё новые и новые бракованные партии, хотя сама Takata, не выдержав многомиллиардных расходов на эту глобальную отзывную, уже три года как банкрот.

Подобных кампаний самого разного рода проводится очень много — для понимания, вот только несколько из тех, что были объявлены в нашей стране в феврале на момент подготовки статьи:

11 февраля. Отзыв 332 Renault Logan и Sandero. Подрамник двигателя некачественно сварен, швы ненадёжны.

17 февраля. Отзыв 321 Cadillac XT5. Кронштейн динамика «ЭРА ГЛОНАСС», который находится слишком близко к колену водителя, недостаточно закруглен и может нанести травму.

19 февраля. Отзыв 776 Mazda 3. Может глохнуть двигатель во время движения на низкой скорости из-за неисправности системы рециркуляции картерных газов.

20 февраля. Отзыв 616 Subaru Forester. Разрушается клапан системы вентиляции картера, риск попадания масла в камеры сгорания, снижения мощности двигателя и повышенной дымности выхлопа.

21 февраля. Отзыв 191 BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Неудачная прокладка жгута проводов в коробке передач с риском расплавления проводов и замыкания между ними, в результате чего АКПП переходит в аварийный режим — переключается на нейтраль в движении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как узнать о проблеме?

Самый первый вопрос, который возникает: а как узнать о том, что по вашей машине объявлена отзывная кампания? В СМИ попадают сообщения только о самых скандальных историях, а с официальными дилерами большинство автовладельцев теряют связь после завершения гарантийного периода. Дилерское обслуживание обычно неоправданно дорогое, и люди уходят к неофициальным сервисам, специализирующимся на их марке.

На самом деле узнать об отзывной несложно. Во-первых, соответствующий раздел есть на официальном сайте практически всех автопроизводителей. Нужно забить VIN-номер своего автомобиля, взятый из свидетельства о регистрации, и вы увидите, какие отзывные кампании распространялись на ваш экземпляр. Или не увидите никаких, если повезёт.

Во-вторых, отзывные кампании строго фиксирует Росстандарт — он же Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Росстандарт контролирует все отзывные кампании всех автомобильных брендов.

Ну и, в-третьих, сейчас некоторые крупные автомобильные интернет-ресурсы установили у себя сервисы проверки по отзывным. Причём, мультибрендовые — достаточно ввести VIN, и система сама определит марку и модель вашей машины и выдаст информацию — не требуется ли вам устранение производственных дефектов. Как правило, эти мультисервисы — простые агрегаторы, которые после внесения VIN-кода автоматически делают запрос либо на сайт того же Росстандарта, либо на сайты производителей, приведенные выше. Мультисервисы не обладают повышенной точностью или информативностью — они просто позволяют чуть-чуть упростить процесс и уменьшить количество кликов мышкой или касаний экрана смартфона.

Что делать?

Итак, по вашему VIN нашлась отзывная кампания (а то и не одна!). Что нужно знать и как действовать? NEWS.ru собрал наиболее популярные вопросы автовладельцев по этой теме, ответить на которые нам помогли специалисты Росстандарта.

— Любой официальный дилерский сервис марки обязан устранить проблему, обозначенную в отзывной, или для этого могут выделять только определенные сервисы, «участвующие в программе»? Это важно для проживающих в регионах, где сеть дилерских сервисов — редкая.

— В мероприятиях по ремонту автомобилей в рамках отзывов задействуются все дилерские центры той или иной марки. Попытка автопроизводителя объявить для отзывной только определённые точки для ремонта является административным правонарушением, и делать так никто не рискует. Единственное, что тут важно — не спешите ехать на ремонт, сразу как узнаете об отзывной. Сперва позвоните в сервис и запишитесь на предложенную вам дату и время. Да, некоторые работы проводятся быстро и сразу, но часто требуется заказ запчастей и ожидание, поэтому приезжать без предупреждения и записи не нужно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я сам — автомеханик-любитель, и обслуживаю свою машину с первого дня после покупки самостоятельно. У официального дилера не был ни разу, сервисная книжка — пуста. Если по моей машине будут объявлены какие-то отзывные кампании — меня не пригласят на них? Или пригласят только на те, что связаны с безопасностью движения, а не, скажем, с поломками по комфорту? Скажем, в рулевом управлении проблему устранят, а вот в кондиционере — нет?

— Отзывные кампании не связаны с прохождением сервисного обслуживания у официального дилера и с заполнением сервисной книжки. Автопроизводитель обязан в любом случае устранить конструктивную неисправность, независимо от того, где обслуживался автомобиль. Но под конструктивными неисправностями понимаются те, которые напрямую влияют на безопасность автомобиля, как активную, так и пассивную. Поломки, связанные с комфортом, не являются предметом отзывных кампаний и обычно устраняются просто по гарантии. Если не успели в гарантийный период — пролёт... Хотя некоторые автопроизводители иногда добровольно объявляют так называемые постгарантийные сервисные кампании, связанные с заменой, к примеру, антенны радиоприемника или подобных узлов. Тут — как повезёт.

— Я купил машину 10 лет назад, от официального сервисного обслуживания отказался семь лет назад, а мне только сейчас пришло приглашение на ремонт по отзывной кампании. Неужели столько лет не могли найти проблему? Есть ли вообще сроки у отзывных кампаний?

— Для организации отзывной кампании нужно чётко выявить факт массового отказа узла или детали. И да, нередко бывает так, что локализация проблемы проявляется спустя весьма значительное время. Касательно сроков: появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют ограниченное количество лет, ошибочны. Сроков давности для отзывных нет.

— На моей машине возникла неисправность, но, поскольку я уже «соскочил» с официального обслуживания и перешёл в клубный сервис, проблему устранил за свои деньги. Но позже я узнал, что по этой неисправности была официальная отзывная кампания. Могу ли я получить какую-то компенсацию с автопроизводителя или его дилерских сервисов?

— При формировании плана мероприятий по устранению нарушений, автопроизводитель исходит из того, что те или иные узлы будут проверены и заменены на всех автомобилях, подпадающих под отзыв. Касательно описанного случая, можно смоделировать следующую ситуацию. Например, в рамках отзыва замене подлежит фара. Но автовладелец в процессе эксплуатации автомобиля уже заменил её самостоятельно на неоригинальную. Он может приехать к официальному дилеру, и фара в рамках отзывной снова будет заменена — на оригинальную новую, обеспечивающую безопасность автомобиля. А вот денежные компенсации, увы, не предусматриваются.

— Мы с товарищем приобрели одинаковые машины, в одинаковой комплектации, у одного и того же дилера, но с интервалом в месяц. Его недавно пригласили на ремонт по отзывной кампании, а меня нет. Почему?

— Практически всегда отзывная кампания связана с производственным дефектом в той или иной детали автомобиля. В базах данных производителя на каждый экземпляр автомобиля всегда есть чёткая информация по каждой детали — даже самой мелкой, типа болта или гайки. Кто производитель этого болта, сколько их было в партии поставки и на какие VIN-номера машин ставились болты этой партии. Соответственно, если проблема выявляется, под отзыв попадает строго определенное число машин. А ваша машина сошла с конвейера либо до начала использования партии дефектных болтов, либо после её окончания. А значит, проблемы нет.

— Может ли отзывная кампания потребовать каких-то денег от владельца машины? Ну, скажем, под отзывную попала некая деталь «А», но, чтобы к ней добраться для замены, нужно временно демонтировать деталь «Б». Деталь «Б» при демонтаже развалилась от хрупкости — мне придется заплатить за новую?

— Работы, проводимые по отзывной кампании всегда бесплатны для владельца автомобиля. Любые. И полностью. В том числе и в случае поломки или повреждения каких-то сопутствующих деталей, не связанных с работами по отзыву.