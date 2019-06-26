https://static.news.ru/photo/2652890a-985c-11e9-bf65-fa163e074e61_1024.jpg Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон страдает от морской болезни и не переносит езду в карете. Именно по этой причине она постоянно держалась за живот на скачках в Аскоте.

По словам источника Sunday Mirror, от такой же болезни страдает королева Елизавета II.

Издание пояснило, что в дни важных мероприятий члены королевской семьи обязаны совершать поездки в карете, так как этого требует протокол.

Медики пока не знают, как побороть недуг герцогини Кембриджской. По словам врача из Имперского колледжа Лондона Кадира Аршада, проблема заключается в том, что самый эффективный препарат от укачивания вызывает сонливость, поэтому не подходит для приёма членами королевской семьи.

Он также выразил уверенность, что более подходящее лекарство от морской болезни, которое сможет принимать даже Миддлтон, будет создано в самое ближайшее время.

Ранее News.ru писал о том, что жена принца Уильяма решила немного раскрепоститься и сменить образ доброй самаритянки на что-то более откровенное. На ежегодный ужин организации Action on Addiction Кейт пришла в облегающем светлом платье в полоску от Barbara Casasola. Образ дополнили серебристые туфли с острыми носами бренда Jimmy Choo.