Хозяевам собак назвали признаки того, что питомцам жарко Ветеринар Аверина: собаки в жару могут начать дышать чаще

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Если собакам жарко, они могут начать чаще и интенсивнее дышать, рассказала РИАМО ветеринарный врач-ординатор Ольга Аверина. По ее словам, также питомцы могут во время прогулки начать есть траву.

Они могут поедать траву во время прогулки, что иногда указывает на наличие других симптомов заболевания, — объяснила специалист.

Ветеринар отметила, что в жару питомцы часто лежат на животе с раздвинутыми в разные стороны лапками. Также собаки в жаркую погоду предпочитают холодные поверхности и места.

Пытаясь охладиться, они могут погружаться в воду, лужи, грязь или подкапывать верхний слой горячей земли и ложиться в ямку. Кроме того, в жару у них может наблюдаться нежелание физической активности, — подчеркнула Аверина.

Эксперт добавила: чтобы избежать перегрева, с питомцем лучше гулять либо рано утром, либо поздно вечером. Кроме того, не стоит ходить с собакой по горячему асфальту, подытожила ветеринар.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, чтобы помочь собакам пережить аномальную жару, необходимо выгуливать их только в парках или лесах. Специалист отметил, что асфальт в жаркую погоду может раскаляться до 50 градусов.