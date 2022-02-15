«Хочется пожить»: стало известно, кто заботится об Анастасии Заворотнюк

Уже три года российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с болезнью, больше всего ей в этом помогает мама Валентина Борисовна Заворотнюк, рассказал «КП» диктор Владимир Березин, который хорошо знаком с обеими. Другой знакомый актрисы добавил, что муж также окружает актрису своей заботой, но главное, что она сама очень волевая.

Главная поддержка Анастасии — её мама, Валентина Борисовна Заворотнюк, талантливая актриса и замечательный педагог, с которой я хорошо знаком. С момента болезни Анастасии её мать Валентина приняла на себя все заботы о больной дочери, и, поверьте, в её возрасте это по-настоящему тяжело, — сказал Березин.

Режиссёр телеканала «Россия 1» Андрей Пастушный, знакомый Анастасии, также в беседе с изданием подтвердил, что актрисе очень помогают мама и муж. Однако он уверен, что если бы не сильная «тяга к жизни», она бы не справилась с недугом.

Анастасия меня поражает своей силой воли. Я понимаю, что муж Анастасии и её мама окружили её своей заботой, но всё-таки без её личной мощной тяги к жизни она бы не справилась с недугом. Это и врачи отмечают, — отметил он.

Режиссёр Анатолий Демидов рассказал, что недавно у Заворотнюк был период заметного улучшения состояния. Она тогда сказала родным: «Так хочется ещё пожить!»

Ранее физиономист Олег Воеводин заявил, что в машине с фигуристом Петром Чернышёвым сидит актриса Анастасия Заворотнюк. Эксперт подтвердил, что на фото изображена актриса, лицо которой очень сильно изменилось из-за глиобластомы головного мозга. По его словам, также сильно изменилось лицо певицы Жанны Фриске, у которой диагностировали такое же заболевание.