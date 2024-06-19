«Двойной удар по мозгу»: названа главная опасность энергетиков для детей Психиатр Шуров: энергетики разрушают работу головного мозга ребенка

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Чрезмерное употребление энергетиков в детском возрасте приводит к повреждению сердечно-сосудистой системы, гипертонии, повышенной утомляемости, нарушению работы головного мозга и депрессии, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, одна банка напитка эквивалентна пяти чашкам кофе. Более того, как подчеркнул специалист, энергетики содержат огромное количество сахара — в среднем 16–18 ложек на банку.

Возникает двойной удар по головному мозгу. Кофе — это психостимулятор, причем этот напиток не повышает уровень энергии. Он обманывает мозг и убирает усталость. Человек временно чувствует бодрость, а когда она заканчивается, усталости гораздо больше. Плюс это сахарный удар, у детей и подростков формируется зависимость. Поскольку это молодой развивающийся организм, первой под удар попадает сердечно-сосудистая система. Склонность к гипертонии, нарушение ритма, нарушения работы мозга, повышенная утомляемость, склонность к депрессии, — сказал Шуров.

Нарколог добавил, что при частом употреблении энергетиков головной мозг все время стимулируется и не может полноценно отдыхать. Шуров отметил, что в некоторых случаях после выпитого напитка дети могут быть в состоянии психоза.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов заявил, что причина запрета продажи энергетиков несовершеннолетним кроется в их неумении самостоятельно оценить вред от этих напитков. Парламентарий уточнил, что энергетики при неограниченном употреблении негативно сказываются на здоровье.