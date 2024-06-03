Биолог рассказала, для каких собак жара особенно опасна Биолог Татаренко: жара представляет опасность для длинношерстных собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жара особенно опасна для длинношерстных собак, которые не успели перелинять к лету, а также для питомцев с очень короткой гладкой шерстью, предупредила преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что темный окрас животного также усиливает нагрев.

Очень шерстяные собаки, которые к лету не перелиняли, имеют не защитную шерстяную воздушную подушку, а шубу, которая усугубляет перегрев. Однако очень короткая гладкая шерсть также относит собаку в зону риска, как и темный окрас, который усиливает нагрев, — пояснила биолог.

По словам Татаренко, в зоне риска находятся собаки пород брахицефального типа, имеющие укороченную морду. Также стоит с осторожностью выгуливать питомцев, которые первый раз в жизни встречаются с жарой. Биолог предупредила, что противопоказаниями к долгим прогулкам летом являются лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с дыхательной системой.

Не нужно долго выгуливать на жаре пожилых собак. Нельзя оставлять собак в машине без кондиционера. Длительные прогулки с собаками лучше совершать в прохладу — вечером или утром, или в тени, — заключила эксперт.

Татаренко ранее предупредила, что купание собак в водоемах в жаркую погоду опасно, поскольку может вызвать у них внезапную остановку сердца. Эксперт отметила, что питомца можно пустить в реку или море только по лапы.