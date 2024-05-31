Биолог объяснила, как искупать собаку в жару и не погубить ее Биолог Татаренко: резкое охлаждение собаки в жару может вызвать остановку сердца

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Купание собак в водоемах в жаркую погоду опасно для них внезапной остановкой сердца, рассказала NEWS.ru преподаватель биологии Государственного университета просвещения Марина Татаренко. Эксперт отметила, что питомца можно пустить в реку или море только по лапы.

Нельзя в жару обливать собаку холодной водой или пускать в холодный водоем, резко снижая температуру — это может вызвать стресс организма, спазмы, даже остановку сердца. Можно только пустить в водоем по лапы. Температура воды должна быть примерно 20 градусов, — добавила Татаренко.

Собеседница подчеркнула, что берег водоема должен быть пологим, без обрыва, а вода — свободной от тины, водорослей и коряг. Татаренко напомнила, что лучше отпустить собаку купаться в спасательном жилете.

Не позволяйте собаке заплывать далеко, не нагружайте ее постоянным закидыванием предметов для доставки. Время пребывания в воде не должно превышать 20 минут, поскольку далее вы не сможете контролировать переохлаждение собаки. Нельзя разрешать собаке пить воду из водоема. Ветеринары не рекомендуют уличные купания собак в течение двух недель после прививки. Нельзя купать самок во время течки, — подытожила Татаренко.

Ранее Татаренко заявила, что собака может вырасти агрессивной из-за ошибок в воспитании. Она признала, что важно и нужно любить своего питомца, но этого недостаточно для того, чтобы он вырос добрым и послушным.