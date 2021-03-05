Астролог перечислил лучшие даты для романтического знакомства

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В марте в этом году будет достаточно много дней, которые отлично подходят для романтических знакомств. По мнению астролога, лучше всего завязывать новые романтические связи в социальных сетях или на сайтах знакомств, назначать свидания и признаваться в своих чувствах 18 и 29 марта.

В беседе с изданием «Главред» астролог Влад Росс рассказал , что первые 20 дней месяца в принципе являются лучшим временем для романтики.

Замуж лучше выходить 6–7 марта, а также 29-го.

После 21 марта... наступит время для несерьёзных связей, как сказали бы парни, для «быстрого перепихона», — сказал Росс.

Он уверен, что все отношения, которые начнутся поле 20 марта, не будут иметь продолжения.

Ранее NEWS.ru писал, что астролог дал три совета для удачного замужества в 2021 году. Один из них заключался в том, что влюбленные должны убедиться, что их отношения проверены временем. Партнёрам необходимо встречаться не менее года и съесть вместе пуд соли.