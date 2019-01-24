Зачем писателям и поэтам кодекс

https://news.ru/storage/news/25aef92d11ee37b21bb5f8c49f1cbb30/52450718-de9f-43c6-8785-6d98a1409f0f_850.jpg Киселев Сергей/АГН"Москва"

Создана петиция в поддержку включения этих профессий в ТК

Член Союза писателей Олег Волков мл. недоумевает: профессия, которой он с переменным успехом зарабатывает, до сих пор не внесена в реестр официальных профессий Трудового кодекса. А значит, писатели и поэты не получают никаких социальных льгот, не могут уходить на больничный и получать пенсию за литературную работу. В трудовом кодексе 156 творческих профессий, но писатели и поэты в списке не значатся. Вместо разглагольствований Волков решил инициировать петицию, ратующую за введение писателей и поэтов в ТК. Подписать обращение должны 10 тыс. человек, однако на данный момент собрано всего лишь чуть больше двадцати автографов.

«Понимаете, все писатели, когда заключают договор с издательствами на выход книги, сборника и вообще чего-угодно, в обязательном порядке платят налоги. Тогда почему же нет никаких социальных гарантий и поддержки со стороны государства? Почему нельзя устроиться на работу писателем или поэтом?! Я вот согласно записи в трудовой книжке — учитель биологии в частном лицее с зарплатой в шесть тыс. рублей. Я считаю, в советские времена государство больше поддерживало нашего брата — тех, кто входил в Союз писателей, конечно. Они получали какие-то минимальные деньги, путёвки в санаторий, льготы. Сейчас нет вообще ничего, писатель чуть ли не синоним бомжа!» — возмутился в беседе с News.ru Олег Волков.

Разговоры о том, чтобы вернуть писателей и поэтов в реестр профессий, ведутся не первый год. Это предложение звучало в 2015 году в рамках Года литературы, и не где-нибудь, а в Госдуме. Но воз и ныне там. Кого можно считать писателем? Кто будет определять принадлежность к цеху, по каким критериям? Даже далёкие от литературы люди тут же вспомнят фразу, обращённую к Бродскому на суде: «А кто это признал, что вы — поэт?»

Под петицией на странице Волкова в соцсети его же коллеги стали рассуждать на эту тему: можно ли считать писателем и поэтом всякого, кто пишет? Читают ли их, покупают ли книги, несут ли они «доброе и светлое»?

«99,9% процентов „писателей“ и „поэтов“ создают никому ненужную продукцию, но при этом хотят статуса. Даже если они попадут в перечень, подавляющее их большинство всё так же будут вынуждены заниматься подработками, шабашками или влачить полунищенское существование. Но со статусом. Работать надо! Впрочем, я не против, но и не за», — прокомментировал просьбу подписать петицию один из пользователей.

Волков, входящий в сотню лучших писателей России, уверен, что необходимое количество голосов рано или поздно будет собрано, и он направит петицию в Министерство культуры и Минтруд. Если он и его коллеги всё-таки добьются желаемых поправок в Трудовой кодекс, то ставки минимальной оплаты труда будут пересмотрены, появится юридический статус, пенсия за литературную работу. Но государство будет контролировать право того или иного называться писателем и поэтом.

Что касается медийных литераторов, выпускающих книги одну за одной, то петицию они пока точно не подписали, а мнения высказывают самые разные. Например, Олег Рой обеими руками поддерживает инициативу, согласно которой писатель наконец-то сможет сказать, что он именно работает писателем. Его коллега Дмитрий Глуховский во время обсуждения инициативы в 2015 году назвал идею бредом: «Писатель — это не профессия, не ремесло, а призвание».

А что чиновники? В 2017 году министр культуры РФ Владимир Мединский назвал эту проблему «надуманной». Приведя в качестве примера Льва Толстого, который «по закону не был писателем» и Пушкина, который «как- то без этого статуса обходился». По мнению министра, который вряд ли изменил своё мнение за прошедшее время, большинство писателей живут явно не на гонорары, а работают где-то ещё, а с их писательских гонораров идут отчисления в пенсионный фонд.