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Владимир Мединский прочитал стихотворение Егора Летова

Владимир Мединский Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Мединский

культура [ версия для печати ]

Министр культуры Владимир Мединский дал интервью автору YouTube-канала «Ещёнепознер» Николаю Солодникову. По традиции журналист в конце программы попросил главу ведомства «погадать» по томику стихов лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Мединский раскрыл книгу наугад, ему досталось стихотворение «Солнечный зайчик взломал потолок», из которого министр прочёл несколько строк.

Как писал News.ru, ранее министр культуры, комментируя предложение дать аэропорту Омска имя Егора Летова, заявил, что называть что-либо в честь живого человека — дурная примета. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Мединский назвал поклонников творчества музыканта «маргинальной аудиторией».

Родившийся в Омске основатель группы «Гражданская оборона» умер 19 февраля 2008 года.


#Мединский #стихи #егорлетов
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