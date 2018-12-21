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Умер создатель «Спокойной ночи, малыши!»

Дмитрий Калинин artteatr/vk.com

Дмитрий Калинин

культура [ версия для печати ]

В Москве скончался один из режиссёров популярной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин. В последние месяцы 52-летний худрук и основатель «Нового арт-театра» страдал от тяжёлого заболевания.

Прощание с автором «Спокойной ночи, малыши!» пройдёт в его родном арт-театре, сообщил представитель организации. Место похорон на данный момент уточняется.

Дмитрий Калинин был не только режиссёром, но и драматургом, актёром и наставником. В 1994 году он основал студию для детей «Я сам артист», деятельность которой впоследствии вылилась в создание театра. Спустя три года Калинин снял несколько серий передачи «Спокойной ночи, малыши!» В последние годы жизни артист руководил воспитанниками, игравшими на сцене его «Нового арт-театра».

Ранее в Санкт-Петербурге скончалась актриса и сценарист Алла Соколова. Причиной её смерти также послужила затяжная болезнь.

Соколова получила наибольшую известность благодаря пьесе «Фантазии Фарятьева», которую поставили ведущие театры СССР: БДТ, «Современник», Центральный театр Советской армии и многие другие. Спустя некоторое время произведение экранизировал Илья Авербах.


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