Умер титулованный российский режиссёр

Российский режиссёр Рашид Давлетшин умер после тяжёлой болезни. Документалист возглавлял Пермское отделение Союза кинематографистов РФ.
Деятелю культуры было 63 года. На его счету около 30 научно-популярных лент: «Бурозубки», «Танго для «ЗК», «Улочка», «Отвори мне дверь покаяния» и многие другие.
Покойный являлся выпускником Московского государственного института культуры (МГИК). За время трудовой деятельности становился лауреатом всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов (Голландия, Канада), возглавлял жюри фестивалей документального кино, сообщает сайт Пермского госуниверситета.
С 2010 года Давлетшин занимал должность доцента кафедры журналистики ПГНИУ.
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