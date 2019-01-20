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Умер титулованный российский режиссёр

Рашид Давлетшин psu.ru

Рашид Давлетшин

культура [ версия для печати ]

Российский режиссёр Рашид Давлетшин умер после тяжёлой болезни. Документалист возглавлял Пермское отделение Союза кинематографистов РФ.

Деятелю культуры было 63 года. На его счету около 30 научно-популярных лент: «Бурозубки», «Танго для «ЗК», «Улочка», «Отвори мне дверь покаяния» и многие другие.

Покойный являлся выпускником Московского государственного института культуры (МГИК). За время трудовой деятельности становился лауреатом всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов (Голландия, Канада), возглавлял жюри фестивалей документального кино, сообщает сайт Пермского госуниверситета.

С 2010 года Давлетшин занимал должность доцента кафедры журналистики ПГНИУ.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни российского ведущего телеканала «2×2» Виктора Мочалова. Журналист прославился как лицо передач «Новости анимации», «Итоги Интернета», «Межгалактический огонёк 2×2».


#кино #режиссер #культура #пермь
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