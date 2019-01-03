USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,869.87 $
МОСКВА-2°C13:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Сенатор выступил против засилья голливудского кино

Андрей Климов Federation Council of Russia/Flickr.com

Андрей Климов

культура [ версия для печати ]

Свыше 80% российского кинопроката составляют фильмы иностранного производства, среди которых преобладают голливудские ленты. По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, режим наибольшего благоприятствования американскому кино предоставлен в России совершенно безосновательно.

Он отметил, что Голливуд наводнил мир своими киноверсиями реальности и продолжает пугать «русскими шпионами». Климов посетовал на то, что «пропагандистские фальшивки» фабрики грёз включены в бесплатную фильмотеку международных рейсов российских авиакомпаний. При этом он усомнился в том, что фильмы, снятые в РФ, столь же доступны на рейсах авиаперевозчиков стран НАТО.

По словам Климова, одинаково опасно совсем не реагировать на засилье голливудского кино в России и «рубить с плеча» механическими запретами зарубежных лент.  

«Именно подобной прямолинейной реакции ждут от нас заморские "партнёры"-провокаторы, рассчитывая на вспышки протестов в ответ на административные запреты и на притягательность "запретных плодов"», — цитирует сенатора РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия должна последовательно и профессионально отражать атаки на её суверенитет и использовать собственный немалый культурный потенциал для повышения своего авторитета в мире.

Ранее News.ru сообщил о том, что российские кинотеатры собрали в первый день 2019 года рекордные 480 млн рублей. Самыми кассовыми стали фильмы «Т-34», «Полицейский с Рублёвки» и «Ёлки последние».


#россия #кино #советфедерации
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
культура 23:32, 2 января 2019
«Лёд» и «Движение вверх» стали рекордсменами в кино
культура 17:56, 2 января 2019
Выручка кинотеатров в первый день года побила рекорд
культура 14:17, 31 декабря 2018
Киноведы и кинокритики назвали главный фильм уходящего года
Лента новостей
спорт 13:24
Пойманный на допинге Джонс превзошёл Нурмагомедова
политика 13:19
Медведев назначил нового замминистра здравоохранения
в мире 13:03
CNN извинился за российский Симферополь
спорт 13:02
WADA призвали поторопиться с решением по РУСАДА
в мире 12:59
Жительница Грузии умерла вероятно от «свиного гриппа»
Другие новости
культура 10:47
Дроздов рассказал о своей госпитализации
культура 08:57
Лувр установил новый рекорд посещаемости
культура 08:46
Умер один из аниматоров «золотого века» Disney
культура 23:32
«Лёд» и «Движение вверх» стали рекордсменами в кино
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top