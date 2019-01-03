Сенатор выступил против засилья голливудского кино

Свыше 80% российского кинопроката составляют фильмы иностранного производства, среди которых преобладают голливудские ленты. По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, режим наибольшего благоприятствования американскому кино предоставлен в России совершенно безосновательно.
Он отметил, что Голливуд наводнил мир своими киноверсиями реальности и продолжает пугать «русскими шпионами». Климов посетовал на то, что «пропагандистские фальшивки» фабрики грёз включены в бесплатную фильмотеку международных рейсов российских авиакомпаний. При этом он усомнился в том, что фильмы, снятые в РФ, столь же доступны на рейсах авиаперевозчиков стран НАТО.
По словам Климова, одинаково опасно совсем не реагировать на засилье голливудского кино в России и «рубить с плеча» механическими запретами зарубежных лент.
«Именно подобной прямолинейной реакции ждут от нас заморские "партнёры"-провокаторы, рассчитывая на вспышки протестов в ответ на административные запреты и на притягательность "запретных плодов"», — цитирует сенатора РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия должна последовательно и профессионально отражать атаки на её суверенитет и использовать собственный немалый культурный потенциал для повышения своего авторитета в мире.
Ранее News.ru сообщил о том, что российские кинотеатры собрали в первый день 2019 года рекордные 480 млн рублей. Самыми кассовыми стали фильмы «Т-34», «Полицейский с Рублёвки» и «Ёлки последние».