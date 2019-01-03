Сенатор выступил против засилья голливудского кино

https://news.ru/storage/news/1b5d753c4103ee00a0a1aa1c4b6758a6/381d44dc-fac6-4b76-a441-1318091bc0a6_850.jpg Federation Council of Russia/Flickr.com

Андрей Климов

Свыше 80% российского кинопроката составляют фильмы иностранного производства, среди которых преобладают голливудские ленты. По мнению зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, режим наибольшего благоприятствования американскому кино предоставлен в России совершенно безосновательно.

Он отметил, что Голливуд наводнил мир своими киноверсиями реальности и продолжает пугать «русскими шпионами». Климов посетовал на то, что «пропагандистские фальшивки» фабрики грёз включены в бесплатную фильмотеку международных рейсов российских авиакомпаний. При этом он усомнился в том, что фильмы, снятые в РФ, столь же доступны на рейсах авиаперевозчиков стран НАТО.

По словам Климова, одинаково опасно совсем не реагировать на засилье голливудского кино в России и «рубить с плеча» механическими запретами зарубежных лент.

«Именно подобной прямолинейной реакции ждут от нас заморские "партнёры"-провокаторы, рассчитывая на вспышки протестов в ответ на административные запреты и на притягательность "запретных плодов"», — цитирует сенатора РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия должна последовательно и профессионально отражать атаки на её суверенитет и использовать собственный немалый культурный потенциал для повышения своего авторитета в мире.

Ранее News.ru сообщил о том, что российские кинотеатры собрали в первый день 2019 года рекордные 480 млн рублей. Самыми кассовыми стали фильмы «Т-34», «Полицейский с Рублёвки» и «Ёлки последние».