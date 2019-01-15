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Самый жуткий музей России

museumfuneral/facebook.com

культура [ версия для печати ]
Фоторепортаж News.ru из единственного в стране музея смерти в Новосибирске

Два больших павильона окрашены в ярко оранжевый цвет. Они расположены на территории новосибирского крематория. Внутри – сотни жутких экспонатов. Кровь стынет в жилах, а сердце сжимает страх смерти. Здесь расположен музей Погребальной культуры.

Древние могильные плиты, гроб сибирского купца, образцы траурных платьев, человеческие кости, урны для праха, катафалки и траурные кареты. Музейные экспонаты поражают разнообразием. Для самых стойких: фигура женщины, которая показывает все стадии разложения человеческого тела. От появления первых трупных пятен, до мумифицирования.

Особый подарок посетителям от директора крематория Сергей Якушина – стенд, где перечислены причины смерти людей позапрошлого столетия. Якушин самостоятельно побывал на сотнях кладбищ по всему миру и собирал данные. Сделать это было несложно: в те времена причины кончины указывали на надгробьях. «Зарезан паровозом», «задавлен возом», «утонул в пруду», «от натуральной оспы», «от антонова огня» - самые распространенные причины гибели людей 19 века.

В музее смерти живут несколько привидений. Одно иногда рушит висящие картины, второе – «включает» дореволюционные швейные машины. Вернее сами приборы остаются в покое, но звук раздается по всему павильону.  


#смерть #Новосибирск #музеи #музей #культура
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