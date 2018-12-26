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Минкульт наградил московский Музей Победы

Музей Победы/Twitter

культура [ версия для печати ]

Московский Музей Победы по итогам онлайн-голосования «Мой любимый музей» стал вторым в народном рейтинге и получил приз от Министерства культуры РФ.

Всего в голосовании приняло участие 1600 музеев. Первое место занял музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в Подмосковье. На третьей позиции оказался Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге, пишет Nation News.

Как ранее писал News.ru, музей-квартира писателя, нобелевского лауреата Александра Солженицына расположена на первом этаже корпуса 8 дома 12 на Тверской улице. Здесь Солженицын жил до ареста 12 февраля 1974 года, сюда он вернулся и после высылки из СССР, прожив в этой квартире с 1994 по 2002 год.


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