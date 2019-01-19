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Лучшие советские фильмы назвали киноведы

Кадр из фильма Броненосец Потёмкин Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма "Броненосец Потёмкин"

культура [ версия для печати ]

Эксперты назвали десять самых лучших советских фильмов. Рейтинг приурочен ко дню рождения картины «Броненосец Потёмкин», вышедшей 18 января 1926 года.

Картина была высоко оценена и западными критиками, назвавшими её большим шагом в кинематографии. Российские киноведы отмечают, что именно эта легендарная классика сделал кино «языком искусства», сообщает «Слово и дело».

Фильмы, вошедшие в рейтинг, признаны киношедеврами не только в России, но и за рубежом. Это «Война и мир», «Иди и смотри», «Ирония судьбы», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение», «Андрей Рублёв».

Ранее News.ru сообщал, что кинооператоры составили рейтинг лучших фильмов прошлого столетия. Первую строчку занял фильм «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 году. Эксперты высоко оценили работу оператора картины Фредди Янга. Съёмочной группе приходилось работать на страшной жаре, когда ближайший источник воды находился на расстоянии 240 километров.


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