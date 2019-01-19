Лучшие советские фильмы назвали киноведы

https://news.ru/storage/news/b669f71e9eaac2debe2ba33c2bc0e4a2/eec8ceee-ac79-4676-af0e-ed6fe66968d0_850.jpg Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма "Броненосец Потёмкин"

Эксперты назвали десять самых лучших советских фильмов. Рейтинг приурочен ко дню рождения картины «Броненосец Потёмкин», вышедшей 18 января 1926 года.

Картина была высоко оценена и западными критиками, назвавшими её большим шагом в кинематографии. Российские киноведы отмечают, что именно эта легендарная классика сделал кино «языком искусства», сообщает «Слово и дело».

Фильмы, вошедшие в рейтинг, признаны киношедеврами не только в России, но и за рубежом. Это «Война и мир», «Иди и смотри», «Ирония судьбы», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение», «Андрей Рублёв».

Ранее News.ru сообщал, что кинооператоры составили рейтинг лучших фильмов прошлого столетия. Первую строчку занял фильм «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 году. Эксперты высоко оценили работу оператора картины Фредди Янга. Съёмочной группе приходилось работать на страшной жаре, когда ближайший источник воды находился на расстоянии 240 километров.