Кинооператоры назвали лучшие фильмы прошлого века

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Кадр из фильма «Лоуренс Аравийский»

Кинооператоры составили рейтинг лучших фильмов прошлого столетия.

Первую строчку занял фильм «Лоуренс Аравийский», снятый в 1962 году. Эксперты высоко оценили работу оператора картины Фредди Янга. Съёмочной группе приходилось работать на страшной жаре, когда ближайший источник воды находился на расстоянии 240 километров. Фильм победил в семи номинациях на «Оскар» и четырёх на «Золотой глобус».

В список также вошли «Апокалипсис сегодня», «Бегущий по лезвию», «Гражданин Кейн», «Крестный отец» и советский фильм «Я — Куба», сообщает сайт американского сообщества кинооператоров.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент США Барак Обама рассказал о фильмах, которые стали для него самыми интересными в 2018 году. Обама назвал такие фильмы, как «Чёрная Пантера», «Аннигиляция», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Магазинные воришки», «Смерть Сталина», «Пылающий», «Поддержите девушек», «Чёрный клановец», «Восьмой класс».