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Эксперты назвали лучший фильм года

Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссера Павла Павликовского (производство Польша, Франция, Великобритания).

За премию также боролись фильмы «На границе миров» режиссера Али Аббаси, «Догмэн» режиссер Маттео Гарроне, «Девочка» режиссера Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» режиссера Аличе Рорвахера.

Лучшей актрисой года стала Иоанна Кулиг, сыгравшая роль главной героини Зулы в «Холодной войне».

Церемония награждения 31-й премии European Film Awards состоялась в испанской Севилье.

Ранее News.ru писал о том, что гильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) выбрала пять фильмов с лучшими актёрами. В число номинантов вошли кинокартины с чернокожими и азиатскими актёрами, а также байопики. Для них номинация — серьёзный шанс получить «Оскар», поскольку большинство членов киноакадемии состоят в SAG-AFTRA.


#фильм #премия
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