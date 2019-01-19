Снимите это всё: эротическую фотовыставку проведут в Перми

Выставку обнажённых натур проведут в Центральном выставочном зале в Перми. Обнажённых — в прямом смысле. Автор работ фотохудожник Стас Кадрулев считает, что одежда опошляет человека, скрывает в нём искренность и суть. Поэтому модели на снимках будут только голыми.
Кадрулев работает в жанре сюрреализма и использует в своих фотоработах много символов. Среди них, например, прожжённые платья, как истерзанные женские души, или женское тело на льду, как символ чистоты.
«Как говорит сам автор, к жанру арт-эротики сформировалось потребительское отношение. Своими работами он пытается сломать эти шаблоны восприятия», — цитирует ИА REGNUM сообщение организаторов выставки.
Сам фотограф называет свои работы отражением жизненного пути и попыткой заглянуть внутрь себя.
Ранее News.ru сообщал, что Facebook запретил мюнстерскому Художественному музею Пабло Пикассо рекламировать выставку авангардиста Марка Шагала. Причиной стала картина художника «Обнажённая над Витебском», написанная в 1933 году. Алгоритмы портала восприняли изображение как порнографию и удалили рекламный ролик.