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Снимите это всё: эротическую фотовыставку проведут в Перми

Стас Кадрулёв/vk.com

культура [ версия для печати ]

Выставку обнажённых натур проведут в Центральном выставочном зале в Перми. Обнажённых — в прямом смысле. Автор работ фотохудожник Стас Кадрулев считает, что одежда опошляет человека, скрывает в нём искренность и суть. Поэтому модели на снимках будут только голыми.

Кадрулев работает в жанре сюрреализма и использует в своих фотоработах много символов. Среди них, например, прожжённые платья, как истерзанные женские души, или женское тело на льду, как символ чистоты.

«Как говорит сам автор, к жанру арт-эротики сформировалось потребительское отношение. Своими работами он пытается сломать эти шаблоны восприятия», — цитирует ИА REGNUM сообщение организаторов выставки.

Сам фотограф называет свои работы отражением жизненного пути и попыткой заглянуть внутрь себя.

Ранее News.ru сообщал, что Facebook запретил мюнстерскому Художественному музею Пабло Пикассо рекламировать выставку авангардиста Марка Шагала. Причиной стала картина художника «Обнажённая над Витебском», написанная в 1933 году. Алгоритмы портала восприняли изображение как порнографию и удалили рекламный ролик.


#пермскийкрай #пермь #выставки #эротика
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