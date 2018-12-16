USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Дублер Миллы Йовович требует деньги за свою руку

Милла Йовович Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Милла Йовович

культура [ версия для печати ]

Актриса и каскадёр Оливия Джексон, потерявшая свою руку на съёмках шестой части фильма «Обитель зла», требует $2 млн 700 тыс. Заявление о выплате компенсации она подала в суд. 

35-летняя актриса считает, что в её нетрудоспособности виновны режиссёр и продюсер художественного фильма.  По её словам, ранее в Великобритании она зарабатывала 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц. 

Несчастный случай произошёл  в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге.  После неудачного трюка с мотоциклом девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время. Женщина впала в кому и 17 дней не приходила в сознание. 

У актрисы диагностировали отёк головного мозга, перерезанную жизненно важную артерию на шее, вывих плеча и многочисленные переломы. 

Тем временем, оператор крана камеры сообщил, что трагедии можно было бы избежать, если бы Джексон вовремя нажала на тормоз.

Дело о компенсациях суд рассмотрит в январе 2019 года. 

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссера Павла Павликовского, писал News.ru.


#сша #трагедия #актеры
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
культура 23:28, 15 декабря 2018
Актёр «Кривого зеркала» умер в Узбекистане
культура 18:18, 14 декабря 2018
Актриса Big Bang Theory разбогатела на домогательствах
культура 17:03, 1 ноября 2018
Милла Йовович отбирает хлеб у «Пиратов Карибского моря»
Лента новостей
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающие мотивы в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
Другие новости
культура 13:56
Режиссёр фильма о блокаде получил предупреждение
культура 13:51
Брежнева вернулась в «ВИА Гру»
В новогоднюю ночь будет много неожиданных дуэтов на ТВ
культура 11:27
«Собибор» оставили без «Оскара»
Зато в шорт-лист попали польский и казахский фильмы
культура 03:53
Драма «Айка» о мигрантах вошла в шорт-лист премии «Оскар»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top