Дублер Миллы Йовович требует деньги за свою руку

https://news.ru/storage/news/768ec2aedcb22f42dd828281a26991ab/0735f6e6-5faa-4ea0-bc7a-5164e50a865f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Милла Йовович

Актриса и каскадёр Оливия Джексон, потерявшая свою руку на съёмках шестой части фильма «Обитель зла», требует $2 млн 700 тыс. Заявление о выплате компенсации она подала в суд.

35-летняя актриса считает, что в её нетрудоспособности виновны режиссёр и продюсер художественного фильма. По её словам, ранее в Великобритании она зарабатывала 20 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Несчастный случай произошёл в 2015 году в южноафриканском Йоханнесбурге. После неудачного трюка с мотоциклом девушка на огромной скорости въехала в камеру, которую не успели поднять в необходимое время. Женщина впала в кому и 17 дней не приходила в сознание.

У актрисы диагностировали отёк головного мозга, перерезанную жизненно важную артерию на шее, вывих плеча и многочисленные переломы.

Тем временем, оператор крана камеры сообщил, что трагедии можно было бы избежать, если бы Джексон вовремя нажала на тормоз.

Дело о компенсациях суд рассмотрит в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссера Павла Павликовского, писал News.ru.