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Дроздов рассказал о своей госпитализации

Николай Дроздов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Дроздов

культура [ версия для печати ]

Учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал госпитализацию и рассказал о своём состоянии.

По его словам, он попал в больницу из-за перелома ребра.

«Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов», — сообщил телеведущий.

При этом Дроздов отметил, что это не первая травма на его веку, которую он получает в связи с активным образом жизни, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ведущий программы «В мире животных» получил повреждения в ночь с 1 на 2 января. По словам его супруги, он упал во время зарядки


#БОЛЬНИЦА #перелом #телеведущий #Дроздов
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