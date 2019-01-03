Дроздов рассказал о своей госпитализации

Учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал госпитализацию и рассказал о своём состоянии.
По его словам, он попал в больницу из-за перелома ребра.
«Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов», — сообщил телеведущий.
При этом Дроздов отметил, что это не первая травма на его веку, которую он получает в связи с активным образом жизни, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что ведущий программы «В мире животных» получил повреждения в ночь с 1 на 2 января. По словам его супруги, он упал во время зарядки.