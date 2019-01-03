Дроздов рассказал о своей госпитализации

https://news.ru/storage/news/8c8efa6ff8b777ba2058685d6f631520/1319a1ce-0590-48e0-8f02-3f2046506116_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Дроздов

Учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов прокомментировал госпитализацию и рассказал о своём состоянии.

По его словам, он попал в больницу из-за перелома ребра.

«Ничего страшного, скоро заживёт. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов», — сообщил телеведущий.

При этом Дроздов отметил, что это не первая травма на его веку, которую он получает в связи с активным образом жизни, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что ведущий программы «В мире животных» получил повреждения в ночь с 1 на 2 января. По словам его супруги, он упал во время зарядки.