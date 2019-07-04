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Оганес Айрапетян, основной фигурант дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, объявлен в федеральный и международный розыск.

Заочно подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Как рассказал адвокат Айрапетяна, Рубен Киракосян, его подзащитный считает, что стал жертвой ситуации и защищал своих родственников и друзей,...