Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты об изменении меры пресечения для бывшего главы СК по Волгограду. Адвокаты просили о домашнем аресте. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу в зал не пустили, передаёт корреспондент News.ru из суда.
Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — сказала судья.
Бывший руководитель Следственного управления СК по Волгограду Михаил Музраев арестован Лефортовским судом 11 июня сроком на два месяца. Его подозревают в организации теракта. По версии следствия, Музраев покушался на жизнь губернатора региона Андрея Бочарова. В ночь на 16 ноября 2016 года на дом губернатора напали и при помощи воспламеняющейся жидкости пытались его поджечь. По данным ФСБ, вместе с Музраевым задержали местного предпринимателя Владимира Зубкова.