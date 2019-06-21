https://static.news.ru/photo/8ceaccf0-9437-11e9-b12b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уголовное дело о покушении на следователя по особо важным делам заведено в Ингушетии. Работник правоохранительных органов попал в больницу после взрыва, сообщает СК.

Инцидент произошёл утром 21 июня, когда следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району СУ СК по Ингушетии выходил из двора своего домовладения в городе Малгобеке, говорится на сайте ведомства .

Сработало неустановленное взрывное устройство, прикреплённое к входной калитке его дома, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение, — отмечается в пресс-релизе.

Заведено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». Оно передано в производство Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В числе версий преступления рассматривается связь со служебной деятельностью потерпевшего.

Как писал News.ru, ранее суд арестовал бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.