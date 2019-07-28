Молодой человек девушки-блогера, тело которой было найдено в чемодане в одной из квартир на западе Москвы, был доставлен на допрос в отдел полиции по району Раменки. Ранее одной из причин жестокого убийства была названа ревность.
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Кроме того, молодой человек признался, что 27 июля не получал от погибшей ни одного сообщения и на связь с ней не выходил, но добавил, что днём общие знакомые якобы видели её живой.
О том, что могло произойти с его возлюбленной, мужчина ответить затруднился.
После допроса следователи приняли решение отпустить его, так как не нашли оснований для задержания.
Вечером 27 июля голое тело девушки с перерезанным горлом, спрятанное в чемодан, обнаружил хозяин квартиры, расположенной на улице Пырьева на западе столицы. По его словам, жилплощадь он сдавал в аренду. Стало также известно, что погибшая вела блог о путешествиях в Instagram, где у неё было около 80 тысяч подписчиков. Девушка приехала в Москву на прошлой неделе с греческого острова Корфу.
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Ранее News.ru писал о том, что на теле блогерши были множественные ножевые ранения. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию. Возбуждено уголовное дело.