https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молодой человек девушки-блогера, тело которой было найдено в чемодане в одной из квартир на западе Москвы, был доставлен на допрос в отдел полиции по району Раменки. Ранее одной из причин жестокого убийства была названа ревность.

По данным «360» , мужчина, имя которого не называется, рассказал следователям, что последний раз видел 24-летнюю Екатерину накануне. При этом он подчеркнул, что ссор между ними не было и они мирно пообщались, после чего блогерша поехала к себе домой.

Кроме того, молодой человек признался, что 27 июля не получал от погибшей ни одного сообщения и на связь с ней не выходил, но добавил, что днём общие знакомые якобы видели её живой.

О том, что могло произойти с его возлюбленной, мужчина ответить затруднился.

После допроса следователи приняли решение отпустить его, так как не нашли оснований для задержания.

Вечером 27 июля голое тело девушки с перерезанным горлом, спрятанное в чемодан, обнаружил хозяин квартиры, расположенной на улице Пырьева на западе столицы. По его словам, жилплощадь он сдавал в аренду. Стало также известно, что погибшая вела блог о путешествиях в Instagram, где у неё было около 80 тысяч подписчиков. Девушка приехала в Москву на прошлой неделе с греческого острова Корфу.

По данным РЕН ТВ , причиной трагедии могла стать ревность со стороны её бывшего возлюбленного, так как Екатерина собиралась в заграничную поездку с 52-летним состоятельным мужчиной, который финансировал их совместное путешествие.

Кроме того, по данным «Комсомольской правды» , в последнее время в соцсетях Катя говорила о зависти, что кому-то перешла дорогу, кто-то её не любит. Но знакомыми это было воспринято, как «подогревание интереса» к своей личности.

Ранее News.ru писал о том, что на теле блогерши были множественные ножевые ранения. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию. Возбуждено уголовное дело.